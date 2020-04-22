Муж Серены - жуткий романтик. Носит ее на руках, жарит блинчики и устраивает свидания за тысячи км

Источник материала: Tut.by

Американская теннисистка Серена Уильямс — спортсменка, транслирующая на корте мощь и жажду побеждать. Она четырехкратная олимпийская чемпионка и рекордсменка женского тенниса по сумме заработанных призовых. Сердце Серены пытались покорить многие звездные кавалеры — рэперы, режиссеры, футболисты и теннисисты. Но единственным мужчиной, с которым Уильямс решилась создать семью, стал американский предприниматель с армянскими корнями Алексис Оганян. SPORT.TUT.BY рассказывает о невероятном романтике, IT-инвесторе и миллионере, который носит Уильямс на руках.



Фото из инстаграма Серены Уильямс

Патриот, предприниматель и мультимиллионер

Алексис Оганян родился в Нью-Йорке. А вот его прадедушка и прабабушка — выходцы из Армении. В 1910 году они бежали из Османской империи, спасаясь от геноцида. Хоть сам Оганян никогда не жил на родине предков, он очень гордится своим происхождением.

— Быть армянином — это победа. Каждый из нас, добившийся успеха, — это победа над геноцидом, — отмечал Алексис. — Они не смогли нас уничтожить или заставить замолчать — мы процветаем по всему миру.



Фото из инстаграма Алексиса Оганяна

Как бизнесмен и инвестор Оганян стал успешен в сфере IT. Получая гуманитарное образование в университете Вирджинии, он вместе с соседом по общежитию в 2005 году основал новостную платформу Reddit. А уже через год молодые предприниматели продали Reddit крупной медиа-компании, в одночасье став мультимиллионерами.

— Я хочу, чтобы мои знания и опыт в IT как можно больше помогали людям, особенно армянам, — заявлял филантроп Оганян.

Последующие проекты Оганяна-предпринимателя зачастую выстреливали и приносили ему восьмизначные суммы. Он создает венчурные компании, благотворительные фонды и занимается гражданским активизмом. А еще в 2010 году Алексис впервые побывал в Армении, организовав первую TEDx конференцию в Ереване.

Самый скромный из претендентов, помолвка и дочь Олимпия



Фото из инстаграма Серены Уильямс

Несмотря на все заслуги, Алексиса часто представляют в СМИ как самого скромного из потенциальных кандидатов на сердце Серены Уильямс. Об их романе заговорили в 2015 году. Серена долгое время не комментировала слухи, а в 2016 вдруг объявила о помолвке — на все той же платформе Reddit.

— Он сказал четыре слова, и я ответила «да», — емко написала теннисистка.

Оганян на два года младше Уильямс — он родился в 1983-м, а Серена — в 1981-м. В сентябре 2017 года американка родила дочь Олимпию, а в ноябре того же года они с Алексисом сыграли свадьбу. Хотя роды Серены были очень непростыми.



Фото из инстаграма Алексиса Оганяна

Вновь дали знать о себе проблемы с легкими, из-за которых теннисистка пропустила почти весь сезон 2010/2011. Компьютерная томография показала, что у Уильямс образовалось несколько тромбов в легких.

— Было тяжело дышать, я начала сильно кашлять, в результате чего разошлись швы от кесарева сечения. Препараты, разжижающие кровь, привели к сильному кровотечению. Ситуация была критической, — вспоминала в интервью Серена.

Пока она восстанавливала собственное здоровье, новорожденной Олимпией занимался Алексис. Позже он признался, что провел с дочкой лучшее время в своей жизни и никогда не чувствовал ничего подобного.

Билборды в ее честь, ужин в Италии и секреты счастливой жизни



Фото из инстаграма Серены Уильямс

Оганян очень поддерживал Серену в период возвращения на корт. Чтобы мотивировать жену, он даже разместил четыре билборда вдоль автомагистрали I-10 в штате Калифорния, где живет звездная пара. На билбордах он обратился к ней как к «лучшей маме всех времен».

Недавно 38-летняя Уильямс заявила, что очень хочет еще детей.

— Боже, я так хочу, чтобы у моей дочери Олимпии были брат или сестра. И это желание становится всё сильнее. Дочке уже два года, и я хочу, чтобы у моих детей не было большой разницы в возрасте, как и у нас с Винус.



Фото из инстаграма Серены Уильямс

Романтик и семьянин Алексис обожает свою жену и спустя пять лет отношений не перестает ее удивлять.

Например, однажды Серена намекнула мужу, что хотела бы отведать на ужин итальянской еды.

— Нет проблем, вот мы и в Италии, — вскоре подписал совместный снимок влюбленный Оганян.

Вместо итальянского ресторана он отвез Уильямс в Венецию. Серена была в полном восторге.



Фото из инстаграма Серены Уильямс

В интервью Алексис как-то рассказал, в чем он видит залог счастливой семейной жизни.

Во-первых, важно синхронизировать рабочие графики.

— Сравнение рабочих календарей звучит не очень романтично, но в начале каждого года мы с Сереной садимся и планируем наши графики. Мы стараемся выстроить все так, чтобы не проводить больше недели в разлуке. У нас синхронизированный календарь от Google, и мы можем видеть, чем каждый из нас занимается в какое время. Facetime также упрощает жизнь, когда нам приходится быть далеко друг от друга, — приводит слова Оганяна журнал «Hello!».

Во-вторых, семейное время в доме Уильямс-Оганян — это время без телефонов.

— Мы проводим время, играя в прятки, купаясь в бассейне. Нам очень важно иметь это время — когда мы только в кругу семьи. Для нас такие моменты — это больше, чем спонтанная поездка в Италию или рекламный щит.



Фото из инстаграма Серены Уильямс

В-третьих, Алексис считает, что у семьи должен быть хотя бы один день, когда никакие дела и проблемы не помешают их уединению.

— Воскресенье — это наш день. Я готовлю завтраки для всей семьи. Делаю блинчики на безглютеновой муке (мне пришлось немного изменить рецепт моего отца): пара яиц, миндальное молоко, мука, ягоды и один секретный ингредиент. Олимпия их обожает!

Кстати, на вопрос подписчиков, за что Серена полюбила Алексиса, она как-то отшутилась:

— Он меня хорошо кормил!