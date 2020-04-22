Леонид Кучук возглавил минское «Динамо»

Источник материала: Ежедневник

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Белорусский специалист Леонид Кучук стал главным тренером футбольного клуба «Динамо-Минск» и был официально представлен команде. На этом посту он сменил Сергея Гуренко, который возглавлял команду с июня 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма, церемония состоялась на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Леонид Станиславович Кучук родился 27 августа 1959 года в Минске.

Карьеру футболиста начал в местном «Торпедо». Играл за белорусские клубы «Гомсельмаш», «КИМ», «Молодечно», «Атака-Аура» и «Динамо-93» на позиции защитника.

После завершения игровой карьеры работал тренером в «КИМ», «Динамо-93» и «Молодечно». В 2003 году стал старшим тренером минского «Локомотива», через год переехал в Молдову.

С 2004 по 2010 Кучук руководил клубом «Шериф», с которым стал шестикратным чемпионом Молдовы, трехкратным обладателем Кубка страны. В сезоне-2009/10 клуб выступал в Лиге чемпионов, в которой дошел до раунда плей-офф, а затем играл в Лиге Европы.

Работал в белгородском «Салюте», киевском «Арсенале», краснодарской «Кубани».

С 2013 года до 2014 года возглавлял московский «Локомотив». По окончании сезона 2013/14 клуб финишировал на 3-м месте, став бронзовым призером России впервые с 2006 года.