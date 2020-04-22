ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

20 лет лишения свободы! Одному из самых дерзких преступников в истории Беларуси вынесли приговор

22.04.2020 16:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

20 лет лишения свободы! Одному из самых дерзких преступников в истории Беларуси вынесли приговор

20 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. Минский областной суд вынес приговор Сергею Богдашову. Его признали виновным в убийстве криминального авторитета Игоря Лустова, совершённом ещё в 2008 году. 

Богдашов лишил его жизни, чтобы скрыть другие преступления. Он покупал у Лустова оружие для совершения нападения на АЗС. Суд учёл, что обвиняемый добровольно сознался в совершённых деяниях и прежде вынесенный ему приговор.

Срок наказания один из самых дерзких преступников в истории Беларуси будет отбывать в условиях усиленного режима. Ранее Сергей Богдашов откровенно рассказал "Тревожной кнопке" о своём криминальном прошлом.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. Минский областной суд вынес приговор Сергею Богдашову. Его признали виновным в убийстве криминального авторитета Игоря Лустова,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Да 19 градусаў цяпла прагназуюць 23 красавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика