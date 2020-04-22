20 лет лишения свободы! Одному из самых дерзких преступников в истории Беларуси вынесли приговор

Источник материала: ОНТ

20 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. Минский областной суд вынес приговор Сергею Богдашову. Его признали виновным в убийстве криминального авторитета Игоря Лустова, совершённом ещё в 2008 году.

Богдашов лишил его жизни, чтобы скрыть другие преступления. Он покупал у Лустова оружие для совершения нападения на АЗС. Суд учёл, что обвиняемый добровольно сознался в совершённых деяниях и прежде вынесенный ему приговор.



Срок наказания один из самых дерзких преступников в истории Беларуси будет отбывать в условиях усиленного режима. Ранее Сергей Богдашов откровенно рассказал "Тревожной кнопке" о своём криминальном прошлом.





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