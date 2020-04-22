«Сейчас - больше тысячи сил». «МАЗ-СПОРТавто» представил грузовики нового поколения

Источник материала: Tut.by

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто», успешно завершившая прошедший сезон, показала капотные гоночные грузовики нового поколения. Теперь в команде их будет два. И хотя «капотники» похожи на автомобиль предыдущей генерации, технически они сильно отличаются.





Из наиболее впечатляющих изменений — возросшая мощность двигателя. Команда не говорит точных цифр, но известно, что отдача превышает 1000 лошадиных сил. Кроме того, в автомобиле много других незаметных изменений. Все они были внесены после анализа прошедшего сезона.

— Сейчас МАЗ имеет два капотных грузовика — тот, на котором мой экипаж выступал в прошлом сезоне, и совершенно новый. Место за рулем там займет Алексей Вишневский. Конечно, жаль, что пока нет возможности опробовать автомобили в боевых условиях. Гонка в Марокко должна была идти уже сейчас, но, как известно, была отменена. Ближайшие планы — это этап чемпионата России «Золото Кагана» в середине мая и дальше «Шелковый путь» в июле. Пока обе эти гонки не отменены, но и не подтверждены. Надо понимать, что даже если для проведения «Золота Кагана» Россия откроет границы, то туда еще должны приехать участники. Каким будет календарь — зависит от ситуации в мире, — рассказал руководитель и пилот команды Сергей Вязович.

Сергей объяснил, что пока команда даже не может проводить каких-то полноценные испытания. И полигоны закрыты, да и сами члены команды стараются минимизировать контакты.

— После майских праздников, если ситуация будет нормальной, попробуем ездить в Беларуси. Причем тут уже речь идет о том, что надо не испытывать машины, а полноценно тренироваться. Машины другие — у них выше мощность, изменена компоновка, сместился центр масс. Мы устранили все те замечания, что накопились к «капотнику» в течение сезона. Но, получается, сделали это пока чисто теоретически. На практике внесенные изменения еще не проверили.



Вторым пилотом, получившим капотный МАЗ, станет Алексей Вишневский

Было принято решение за руль второго автомобиля посадить Алексея Вишневского. Он пока молод, а машина новая, перспективная. Ее нужно выкатывать несколько лет, поэтому за руль ее сел пилот, у которого вся карьера еще впереди.