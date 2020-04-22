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«Сейчас - больше тысячи сил». «МАЗ-СПОРТавто» представил грузовики нового поколения
Источник материала: Tut.by
Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто», успешно завершившая прошедший сезон, показала капотные гоночные грузовики нового поколения. Теперь в команде их будет два. И хотя «капотники» похожи на автомобиль предыдущей генерации, технически они сильно отличаются.
Из наиболее впечатляющих изменений — возросшая мощность двигателя. Команда не говорит точных цифр, но известно, что отдача превышает 1000 лошадиных сил. Кроме того, в автомобиле много других незаметных изменений. Все они были внесены после анализа прошедшего сезона.
— Сейчас МАЗ имеет два капотных грузовика — тот, на котором мой экипаж выступал в прошлом сезоне, и совершенно новый. Место за рулем там займет Алексей Вишневский. Конечно, жаль, что пока нет возможности опробовать автомобили в боевых условиях. Гонка в Марокко должна была идти уже сейчас, но, как известно, была отменена. Ближайшие планы — это этап чемпионата России «Золото Кагана» в середине мая и дальше «Шелковый путь» в июле. Пока обе эти гонки не отменены, но и не подтверждены. Надо понимать, что даже если для проведения «Золота Кагана» Россия откроет границы, то туда еще должны приехать участники. Каким будет календарь — зависит от ситуации в мире, — рассказал руководитель и пилот команды Сергей Вязович.
Сергей объяснил, что пока команда даже не может проводить каких-то полноценные испытания. И полигоны закрыты, да и сами члены команды стараются минимизировать контакты.
— После майских праздников, если ситуация будет нормальной, попробуем ездить в Беларуси. Причем тут уже речь идет о том, что надо не испытывать машины, а полноценно тренироваться. Машины другие — у них выше мощность, изменена компоновка, сместился центр масс. Мы устранили все те замечания, что накопились к «капотнику» в течение сезона. Но, получается, сделали это пока чисто теоретически. На практике внесенные изменения еще не проверили.
Было принято решение за руль второго автомобиля посадить Алексея Вишневского. Он пока молод, а машина новая, перспективная. Ее нужно выкатывать несколько лет, поэтому за руль ее сел пилот, у которого вся карьера еще впереди.
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Команда «МАЗ-СПОРТавто» представила боевые грузовики, на которых будет участвовать в новом сезоне на этапах Дакара. Пока построено две машины - для Сергея Вязовича...
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