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МЧС Беларуси: «За прошлый год у нас только два случая, когда выявлено молоко с превышением стронция»

22.04.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

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МЧС Беларуси: «За прошлый год у нас только два случая, когда выявлено молоко с превышением стронция»

Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:
По вводу земель. Говорить о том, что мы победили, правильно сказал собеседник, что мы и не можем победить, но прошёл период полураспада. И, конечно, сегодня, если сравнивать 1986 год и настоящее время, то количество земель, которые загрязнены радионуклидами, снизилось – порядка 40%. То есть было 46 тысяч квадратных километров – сегодня 27,9. Это последние данные на 2016 год. Сейчас обновляются территории раз в пять лет. И уже к концу 2020 года будет немножко другая информация – ещё меньше, потому что проходит естественный распад радионуклидов. То, что касается сельскохозяйственных земель, то да, за те годы, что прошли, во-первых, было выведено из сельскохозяйственных оборотов 265 тысяч сельскохозяйственных земель. И на сегодняшний день в сельскохозяйственный оборот введено всего лишь 19 тысяч. Это мизер. Кроме того, это земли, которые выведены, на которых невозможно вести сельскохозяйственное производство. Но были ещё и загрязнённые земли – их было 1 миллион 860 гектар. На сегодняшний день сельскохозяйственное производство ведётся – порядка 840 тысяч. То есть это земли, загрязнённые в различной степени, на которых проводятся специальные защитные мероприятия, повышенная доза удобрений вносится, там известкование и другой комплекс. То, что касается земель, которые вводятся в оборот, к этому подходят очень осторожно. 

То есть нельзя просто взять кусок земли и сказать, что мы его вводим. Для того чтобы ввести землю в оборот, проводится детальное агрохимическое и радиологическое обследование. Дальше определяются возможные дозы, которое получат люди, которые на них будут работать. Все эти материалы оформляются, направляются в Минприроды. Минприроды делает своё экспертное заключение: «Да, можно». Но на этом не заканчивается. Дальше этот пакет документов направляется в министерство сельского хозяйства, которое определяет, какие культуры можно выращивать, чтобы не получить грязную продукцию. И уже с рекомендациями то, что будет на этих землях выращиваться, всё направляется в Минздрав. Минздрав делает заключение – можно или нельзя, безопасно – небезопасно эти земли ввести в сельскохозяйственный оборот. И уже дальше готовится постановление Совета министров, согласовывается со всеми заинтересованными, и земли вводятся в оборот.

И на них выполняется тот комплекс мероприятий, который прописан. То есть там нельзя, если прописано выращивать травы, нельзя выращивать другие культуры. За последние годы, благодаря всем этим мероприятиям, у нас значительно уменьшился переход цезия и стронция в сельскохозяйственную продукцию. Если брать по растениеводству, то это порядка 15-20 раз, если брать продукцию животноводства, то 2017-19 год – у нас ни одной тонны и килограмма молока с сельскохозяйственных организаций на переработку не поступало. У нас стабилизировалась практически ситуация в личных подсобных хозяйствах. Да, с одной стороны за счёт того, что там стали меньше содержать домашнего скота. С другой стороны – за те мероприятия,  которые проводятся для населения. То есть это культурные пастбища, уход за культурными пастбищами. Если необходимо, выделение комбикормов. То есть за прошлый год у нас только два случая, когда выявлено молоко с превышением стронция. По цезию превышения не было. И если в населённом пункте в течение последних 3 лет выявлялись такие случаи, значит, там проводится комплекс специальных мероприятий. Как я говорил, это пастбища, это комбикорма – всё направлено, все усилия направлены на то, чтобы мы не получали грязную продукцию.

Чем угрожают Беларуси лесные пожары в Чернобыльской зоне? Какая ситуация сейчас на загрязнённых территориях? Смотрите 22 апреля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Пётр Николаенко

 
 
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О катастрофе на ЧАЭС и её последствиях говорили во время съёмок программы «В обстановке мира». «Надеялись на русский «авось». Почему произошла катастрофа на...
 
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