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МЧС Беларуси: «За прошлый год у нас только два случая, когда выявлено молоко с превышением стронция»
Источник материала: СТВ
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Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:
И на них выполняется тот комплекс мероприятий, который прописан. То есть там нельзя, если прописано выращивать травы, нельзя выращивать другие культуры. За последние годы, благодаря всем этим мероприятиям, у нас значительно уменьшился переход цезия и стронция в сельскохозяйственную продукцию. Если брать по растениеводству, то это порядка 15-20 раз, если брать продукцию животноводства, то 2017-19 год – у нас ни одной тонны и килограмма молока с сельскохозяйственных организаций на переработку не поступало. У нас стабилизировалась практически ситуация в личных подсобных хозяйствах. Да, с одной стороны за счёт того, что там стали меньше содержать домашнего скота. С другой стороны – за те мероприятия, которые проводятся для населения. То есть это культурные пастбища, уход за культурными пастбищами. Если необходимо, выделение комбикормов. То есть за прошлый год у нас только два случая, когда выявлено молоко с превышением стронция. По цезию превышения не было. И если в населённом пункте в течение последних 3 лет выявлялись такие случаи, значит, там проводится комплекс специальных мероприятий. Как я говорил, это пастбища, это комбикорма – всё направлено, все усилия направлены на то, чтобы мы не получали грязную продукцию.
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МЧС Беларуси: «За прошлый год у нас только два случая, когда выявлено молоко с превышением стронция»
О катастрофе на ЧАЭС и её последствиях говорили во время съёмок программы «В обстановке мира». «Надеялись на русский «авось». Почему произошла катастрофа на...
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