Обзор обзоров iPhone SE (2020)

Источник материала: Tut.by

24 апреля в странах первой волны начнутся продажи нового бюджетного смартфона от Apple — iPhone SE (2020). Западные журналисты и блогеры уже успели протестировать аппарат и опубликовали полноценные обзоры девайса. Ниже — краткие выводы из нескольких материалов.

Редактор издания Дитер Бон (Dieter Bohn) заявил: покупая новый iPhone пользователи тратятся не только (или даже не столько) на его «железные» особенности, сколько на вхождение в привычную экосистему Apple с iMessage, FaceTime и длительными обновлениями операционной системы. Новинка позволяет получить все это за относительно небольшие деньги — стартовая цена в США составляет 399 долларов.



Фото: The Verge

Вопрос в том, от скольких «фишек» вы отказываетесь, покупая не самое навороченное устройство? По мнению Бона, пользователь теряет не так уж и много.

Если вкратце: журналист отнес к плюсам время работы от одного заряда (4−5 часов активного дисплея), конкурентоспособную основную камеры — она хорошо снимает при дневном освещении и записывает качественные видео в разрешении 4K — а также то, что свежие обновления операционной системы на смартфон будут приходить еще как минимум несколько лет. За это стоит поблагодарить фирменный процессор Apple A13 Bionic. Запаса по производительности ему наверняка хватит еще на очень долгое время.



Фото: The Verge

Из недостатков редактор остановился на достаточно шумных фотографиях, сделанных при слабом освещении — «ночной» режим съемки в аппарат решили не внедрять, «усталом» дизайне с огромными рамками по краям панели, а также экране — его диагональ меньше, чем у любого другого современного устройства. Впрочем, общая оценка The Verge новому iPhone SE — 8,5 баллов.

В конце журналист рассказал: у него на руках есть множество смартфонов ценой в тысячу или даже более долларов — как от Apple, так и от других компаний. У этих аппаратов лучше экраны, более совершенные системы биометрического распознавания владельцев, системы основных камер сразу из нескольких модулей.



Фото: The Verge

Для многих пользователей эти «фишки» стоят своих денег. Но кроме ночного режима фотографирования, обновленный iPhone SE мало чем им уступает — во всяком случае, сам Бон не делает с дорогими смартфонами ничего такого, чтобы не смог сделать на iPhone SE (2020).

Редактор еще раз говорит, что в категории устройств с ценой до 500 долларов главным достоинством новинки является продолжительное время поддержки производителем, чем не могут похвастаться конкуренты.

Крис Велазко (Chris Velazco), редактор издания, также высоко оценил смартфон. Он набрал аж 90 баллов из 100 возможных в тестах engadget.



Фото: engadget

В кратком выводе журналист написал, что производство смартфона ценой около 400 долларов для Apple сегодня — компромиссное решение. За счет этого iPhone SE (2020) также не лишен компромиссов. Но при этом «самый маленький и доступный смартфон Apple предлагает потрясающий уровень производительности за свою цену». Этот параметр важен не для всех, но люди, ценящие в аппаратах уровень мощности и практичность, вряд ли найдут что-либо лучше.

К общим плюсам смартфона Крис отнес «потрясающую цену», огромный запас по мощности, хорошую основную камеру и — опять же — время поддержки аппарата самим производителем. В пример редактор приводит iPhone SE первого поколения, который спустя четыре года после выхода получил последнюю на данный момент версию мобильной операционной системы — iOS 13. Производители на Android такого не предлагают.

Минусы такие: устаревший дизайн, автономность — могла бы быть лучше, не больше одного дня — а также отсутствие ночного режима съемки.



Фото: engadget

В конце Крис даже называет новый iPhone SE «лучшим бюджетным смартфоном на данный момент». «Само собой, это — очень специфическая модель iPhone, которая не имеет смысла для некоторых пользователей, включая меня, но любителям небольших телефонов, а также тем, кто ищет мощный практичный смартфон, новинка подойдет», — резюмирует журналист.



Фото: TechRadar

Гарет Бивис (Gareth Beavis) — обозреватель TechRadar — описал смартфон как один из лучших, особенно в своей ценовой категории. По его мнению, новинку следует покупать, если вы ищите высокопроизводительный смартфон по относительно невысокой цене — по сути, аппарат продается за половину стоимости iPhone 11. Как и коллеги, Бивис лестно отозвался о времени поддержки девайса компанией — не менее трех-четырех лет. А еще ему понравился небольшой вес гаджета и его общие габариты.

Отказаться от покупки iPhone SE (2020), по мнению журналиста, стоит если вы ищите лучшую мобильную фотокамеру. Гаджет снимает неплохо — опять же, в особенности как для смартфона по этой цене — но не больше. Гарет также не лучшим образом отозвался о времени работы на одном заряде. Кроме того, обозреватель считает, что производителю стоило побольше поработать над экраном — улучшений по сравнению с iPhone 8 не произошло. Зато в активе стерео динамики.

Ниже — цены популярных у нас iPhone: