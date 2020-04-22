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Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию России об отмене санкций

22.04.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 апреля Украина заблокировала предыдущую попытку РФ провести в Генассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.

Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию России об отмене санкций. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет УНИАН.

"Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 они имеют целью размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась", – поясняют в министерстве.

В МИД отметили, что Украина прервала так называемую “процедуру молчания” и заблокировала эту инициативу. “Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые преследуют цель ослабить санкции”, – отметил глава МИД Дмитрий Кулеба. 


Он, в частности, напомнил, что сейчас есть уже две резолюции о противодействии COVID-19, уже одобренные Генассамблеей ООН, соавтором которых стала Украина. 


“Наше государство отдано борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель – это победа над вирусом, а не над санкциями и военную агрессию”, – добавил он. 

3 апреля Украина уже блокировала предыдущую попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.
 
 
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3 апреля Украина заблокировала предыдущую попытку РФ провести в Генассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.
 
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