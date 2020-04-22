В крупнейшем национальном парке Польши бушует масштабный лесной пожар

Об этом пишет Reuters.





К тушению огня, который распространился на 6000 гектаров, привлекли несколько сотен пожарных.





По данным Министерства окружающей среды Польши, пожар, скорее всего, был вызван незаконным поджогом сухой травы.





«Пожары в Бебжанском национальном парке происходят каждый год, но такого масштабного не было на протяжении многих лет. Ситуация очень серьезная», — заявил министр окружающей среды Михал Вось.









По его словам, сильный ветер и засуха усложняют тушение пожара в крупнейшем национальном парке Польши, площадь которого составляет более 59 тысяч гектаров.





Радио Польша . По данным Института метеорологии и водного хозяйства, в Польше в 2020 году ожидается рекордная засуха. На данный момент в Польше наблюдаются все виды засухи, чего не было по меньшей мере 100 лет, пишет





«Такой ситуации никогда не было. Уровень воды в реках значительно снизился еще до начала летнего периода», — сказал пресс-секретарь Института Гжегож Валиевский.







