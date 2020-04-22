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В крупнейшем национальном парке Польши бушует масштабный лесной пожар

22.04.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Масштабный лесной пожар охватил территорию Бебжанского национального парка в Польше в условиях рекордной засухи.

Об этом пишет Reuters.

К тушению огня, который распространился на 6000 гектаров, привлекли несколько сотен пожарных.

По данным Министерства окружающей среды Польши, пожар, скорее всего, был вызван незаконным поджогом сухой травы.

«Пожары в Бебжанском национальном парке происходят каждый год, но такого масштабного не было на протяжении многих лет. Ситуация очень серьезная», — заявил министр окружающей среды Михал Вось.


По его словам, сильный ветер и засуха усложняют тушение пожара в крупнейшем национальном парке Польши, площадь которого составляет более 59 тысяч гектаров.

По данным Института метеорологии и водного хозяйства, в Польше в 2020 году ожидается рекордная засуха. На данный момент в Польше наблюдаются все виды засухи, чего не было по меньшей мере 100 лет, пишет Радио Польша.

«Такой ситуации никогда не было. Уровень воды в реках значительно снизился еще до начала летнего периода», — сказал пресс-секретарь Института Гжегож Валиевский.
 
 
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Масштабный лесной пожар охватил территорию Бебжанского национального парка в Польше в условиях рекордной засухи.
 
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