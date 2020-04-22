Стал известен автор лучшего гола 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» назвала лучший гол 5-го тура чемпионата страны.

Его автором стал полузащитник брестского «Руха» Павел Седько. Он отличился в домашней игре с клубом «Минск». Гол Павла Седько стал единственным в матче и принес победу «Руху». Возобновится чемпионат Беларуси в пятницу. В этот день пройдут два матча 6-го тура. «Смолевичи» примут столичное «Динамо», а «Неман» дома сыграет с минским «Энергетиком-БГУ».

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