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Эти банки стали победителями конкурса Банк года 2019 : итоги всех номинаций

22.04.2020 20:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Кроме главного приза премии МТБанк также победил в номинациях «Банк года – 2019: Лучший среди средних», «Выбор интернет-пользователей – 2019» и «Банк с национальным капиталом– 2019».



Победителем в номинации «Банк года – 2019: Лучший среди крупных» признан Приорбанк, который за минувший год продемонстрировал устойчивые финансовые показатели.

Лучшим в номинации «Банк года – 2019: Лучший среди малых» оказался БСБ Банк.

В номинации «Топ менеджер – 2019» победил председатель правления Альфа-Банка Валерий Степанович Смоляк.

Победителем в номинации «Сделка года –2019» назван Белгазпромбанк за секьюритизацию кредитов физических лиц, предоставленных на покупку автотраснпорта.

Лучшим в номинации «Инновационный банк – 2019: технологии» сталБПС-Сбербанк. В минувшем году банк внедрил технологию оплаты проезда банковской картой, запустил цифровую карту SberPay в мобильном телефоне и продемонстрировал инновационные технологии кредитования в розничном бизнесе.

Первое место в номинации «Инновационный банк – 2019: продукты» досталось Банку БелВЭБ. В прошлом году банк запустил такие технологичные продукты как Онлайн-рассрочка, Онлайн-депозит с автоматическим пополнением и Онлайн-кредитование авто с участием автодилера. Лучшим в номинации «Лидер кредитования – 2019» стал также Банк БелВЭБ.

В номинации «Вклад в науку – 2019» лучшим признан БСБ Банк, а в номинации «Корпоративно-социальная ответственность – 2019»Приорбанк.

В таблице представлен список победителей во всех номинациях

Номинация
Победители
«Банк года Беларуси – 2019: гран-при»
МТБанк
«Банк года – 2019: Лучший среди крупных»
1 место – Приорбанк
2 место – БПС-Сбербанк
3 место – Белгазпромбанк
«Банк года – 2019: Лучший среди средних»
1 место – МТБанк
2 место – Альфа-Банк
3 место – Банк Дабрабыт
«Банк года – 2019: Лучший среди малых»
1 место – БСБ Банк
2 место – БНБ-Банк
3 место – Технобанк
«Выбор интернет-пользователей – 2019»
1 место – МТБанк
2 место – Белгазпромбанк
3 место – БПС-Сбербанк
«Топ-менеджер – 2019»
1 место – Валерий Степанович Смоляк, председатель правления Альфа-Банка
2 место – Никита Вячеславович Козырев, член правления МТБанка, директор по розничному бизнесу
3 место – Сергей Викторович Лунегов, заместитель председателя правления Белинвестбанка
«Сделка года – 2019»
1 место – Белгазпромбанк
2 место – Банк БелВЭБ
3 место – Белинвестбанк
«Инновационный банк – 2019: технологии»
1 место – БПС-Сбербанк
2 место – Белинвестбанк
3 место – Идея Банк
«Инновационный банк – 2019: продукты»
1 место – Банк БелВЭБ
2 место – Приорбанк
3 место – Технобанк
«Лидер кредитования – 2019»
1 место – Банк БелВЭБ
2 место – Приорбанк
3 место – МТБанк
«Вклад в науку – 2019»
1 место – БСБ Банк
2 место – БПС-Сбербанк
3 место – Приорбанк
«Корпоративно-социальная ответственность – 2019»
1 место – Приорбанк
2 место – Белгазпромбанк
3 место – Белинвестбанк
«Банк с иностранным капиталом – 2019»
1 место – Альфа-Банк
2 место – Приорбанк
3 место – БПС-Сбербанк
«Банк с национальным капиталом – 2019»
1 место – МТБанк
2 место – Банк Дабрабыт
3 место – Белинвестбанк

Партнеры премии «Банк года – 2019» добавили в конкурс собственные номинации.

Компания Медиа Лайн исслдеовала сайты белорусских банков и вручила награды лучшим из них. В номинации «Лучший банковский сайт – 2019» первое место занял Беларусбанк, на втором – Банк Дабрабыт, на третьем – Белинвестбанк.

Маркетинговое агентство AMDGоценило уровень диджитал взаимодействия банков со своей аудиторией. В номинации «Лучший диджитал-маркетинг 2019» первое место занял Альфа-Банк, на втором – Белагропромбанк, на третьем – Белгазпромбанк.

Поздравляем все банки, принявшие участие в конкурсе «Банк года – 2019». Желаем не останавливаться на достигнутом, а также новых свершений и побед!

Стратегический партнёр премии «Банк года 2019»: Kaspersky

Официальные партнёры:

  • Дата-центр А1
  • платёжная система БЕЛКАРТ
  • Audi Центр Минск
  • web-студия «Медиа Лайн»

Партнёр: digital-агентство AMDG

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Прямая трансляция ежегодной банковской премии Банк года 2019 завершилась. Гран-при конкурса вручили МТБанку! Всего банки сражались за звание лучшего в 14-ти...
 
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