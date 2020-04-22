Эти банки стали победителями конкурса Банк года 2019 : итоги всех номинаций

Кроме главного приза премии МТБанк также победил в номинациях «Банк года – 2019: Лучший среди средних», «Выбор интернет-пользователей – 2019» и «Банк с национальным капиталом– 2019».
Победителем в номинации «Банк года – 2019: Лучший среди крупных» признан Приорбанк, который за минувший год продемонстрировал устойчивые финансовые показатели.
Лучшим в номинации «Банк года – 2019: Лучший среди малых» оказался БСБ Банк.
В номинации «Топ менеджер – 2019» победил председатель правления Альфа-Банка Валерий Степанович Смоляк.
Победителем в номинации «Сделка года –2019» назван Белгазпромбанк за секьюритизацию кредитов физических лиц, предоставленных на покупку автотраснпорта.
Лучшим в номинации «Инновационный банк – 2019: технологии» сталБПС-Сбербанк. В минувшем году банк внедрил технологию оплаты проезда банковской картой, запустил цифровую карту SberPay в мобильном телефоне и продемонстрировал инновационные технологии кредитования в розничном бизнесе.
Первое место в номинации «Инновационный банк – 2019: продукты» досталось Банку БелВЭБ. В прошлом году банк запустил такие технологичные продукты как Онлайн-рассрочка, Онлайн-депозит с автоматическим пополнением и Онлайн-кредитование авто с участием автодилера. Лучшим в номинации «Лидер кредитования – 2019» стал также Банк БелВЭБ.
В номинации «Вклад в науку – 2019» лучшим признан БСБ Банк, а в номинации «Корпоративно-социальная ответственность – 2019» – Приорбанк.
В таблице представлен список победителей во всех номинациях
Партнеры премии «Банк года – 2019» добавили в конкурс собственные номинации.
Компания Медиа Лайн исслдеовала сайты белорусских банков и вручила награды лучшим из них. В номинации «Лучший банковский сайт – 2019» первое место занял Беларусбанк, на втором – Банк Дабрабыт, на третьем – Белинвестбанк.
Маркетинговое агентство AMDGоценило уровень диджитал взаимодействия банков со своей аудиторией. В номинации «Лучший диджитал-маркетинг – 2019» первое место занял Альфа-Банк, на втором – Белагропромбанк, на третьем – Белгазпромбанк.
Поздравляем все банки, принявшие участие в конкурсе «Банк года – 2019». Желаем не останавливаться на достигнутом, а также новых свершений и побед!
Стратегический партнёр премии «Банк года 2019»: Kaspersky
Официальные партнёры:
Дата-центр А1
платёжная система БЕЛКАРТ
Audi Центр Минск
web-студия «Медиа Лайн»
Партнёр: digital-агентство AMDG
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