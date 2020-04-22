Эти банки стали победителями конкурса Банк года 2019 : итоги всех номинаций

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Кроме главного приза премии МТБанк также победил в номинациях «Банк года – 2019: Лучший среди средних», «Выбор интернет-пользователей – 2019» и «Банк с национальным капиталом– 2019».









Победителем в номинации «Банк года – 2019: Лучший среди крупных» признан Приорбанк , который за минувший год продемонстрировал устойчивые финансовые показатели.



Лучшим в номинации «Банк года – 2019: Лучший среди малых» оказался БСБ Банк .



В номинации «Топ менеджер – 2019» победил председатель правления Альфа-Банка Валерий Степанович Смоляк.

Победителем в номинации «Сделка года –2019» назван Белгазпромбанк за секьюритизацию кредитов физических лиц, предоставленных на покупку автотраснпорта.

Лучшим в номинации «Инновационный банк – 2019: технологии» стал БПС-Сбербанк . В минувшем году банк внедрил технологию оплаты проезда банковской картой, запустил цифровую карту SberPay в мобильном телефоне и продемонстрировал инновационные технологии кредитования в розничном бизнесе.

Первое место в номинации «Инновационный банк – 2019: продукты» досталось Банку БелВЭБ . В прошлом году банк запустил такие технологичные продукты как Онлайн-рассрочка, Онлайн-депозит с автоматическим пополнением и Онлайн-кредитование авто с участием автодилера. Лучшим в номинации «Лидер кредитования – 2019» стал также Банк БелВЭБ.

В номинации «Вклад в науку – 2019» лучшим признан БСБ Банк, а в номинации «Корпоративно-социальная ответственность – 2019» – Приорбанк.

В таблице представлен список победителей во всех номинациях

Номинация Победители «Банк года Беларуси – 2019: гран-при» МТБанк «Банк года – 2019: Лучший среди крупных» 1 место – Приорбанк 2 место – БПС-Сбербанк 3 место – Белгазпромбанк «Банк года – 2019: Лучший среди средних» 1 место – МТБанк 2 место – Альфа-Банк Банк Дабрабыт 3 место – «Банк года – 2019: Лучший среди малых» 1 место – БСБ Банк БНБ-Банк 2 место – Технобанк 3 место – «Выбор интернет-пользователей – 2019» 1 место – МТБанк 2 место – Белгазпромбанк 3 место – БПС-Сбербанк «Топ-менеджер – 2019» 1 место – Валерий Степанович Смоляк, председатель правления Альфа-Банка 2 место – Никита Вячеславович Козырев, член правления МТБанка, директор по розничному бизнесу Белинвестбанка 3 место – Сергей Викторович Лунегов, заместитель председателя правления «Сделка года – 2019» 1 место – Белгазпромбанк 2 место – Банк БелВЭБ 3 место – Белинвестбанк «Инновационный банк – 2019: технологии» 1 место – БПС-Сбербанк 2 место – Белинвестбанк Идея Банк 3 место – «Инновационный банк – 2019: продукты» 1 место – Банк БелВЭБ 2 место – Приорбанк 3 место – Технобанк «Лидер кредитования – 2019» 1 место – Банк БелВЭБ 2 место – Приорбанк 3 место – МТБанк «Вклад в науку – 2019» 1 место – БСБ Банк 2 место – БПС-Сбербанк 3 место – Приорбанк «Корпоративно-социальная ответственность – 2019» 1 место – Приорбанк 2 место – Белгазпромбанк 3 место – Белинвестбанк «Банк с иностранным капиталом – 2019» 1 место – Альфа-Банк 2 место – Приорбанк 3 место – БПС-Сбербанк «Банк с национальным капиталом – 2019» 1 место – МТБанк 2 место – Банк Дабрабыт 3 место – Белинвестбанк

Партнеры премии «Банк года – 2019» добавили в конкурс собственные номинации.



Компания Медиа Лайн исслдеовала сайты белорусских банков и вручила награды лучшим из них. В номинации «Лучший банковский сайт – 2019» первое место занял Беларусбанк, на втором – Банк Дабрабыт, на третьем – Белинвестбанк.



Маркетинговое агентство AMDGоценило уровень диджитал взаимодействия банков со своей аудиторией. В номинации «Лучший диджитал-маркетинг – 2019» первое место занял Альфа-Банк, на втором – Белагропромбанк, на третьем – Белгазпромбанк.

Поздравляем все банки, принявшие участие в конкурсе «Банк года – 2019». Желаем не останавливаться на достигнутом, а также новых свершений и побед!



Стратегический партнёр премии «Банк года 2019»: Kaspersky



Официальные партнёры:

Дата-центр А1

платёжная система БЕЛКАРТ

Audi Центр Минск

web-студия «Медиа Лайн»

Партнёр: digital-агентство AMDG