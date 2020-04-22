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В Бресте арестовали третьего противника аккумуляторного завода

22.04.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

22 апреля в суде Ленинского района Бреста состоялся суд над Дмитрием Бекалюком. Его обвиняли в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Бекалюк — один из активистов, протестующих против строительства аккумуляторного завода на окраине Бреста. 12 апреля несколько сотен брестчан прошли маршем по городским улицам: их возмутило то, что завод прошёл государственную экологическую экспертизу. Жители Бреста считают, что завод "АйПауэр" — экологически вредное предприятие. Акции протеста против него тянутся с февраля 2018 года, передает "Еврорадио"

Вечером 17 апреля Бекалюка задержали, выходные он провёл в изоляторе временного содержания. Утром 18 апреля милиция задержала ещё двух активистов — Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка.

20 апреля Кабанова и Андросюка осудили на 15 суток ареста каждого. А Бекалюк потребовал время на ознакомление с делом, поэтому его суд отложили до 22-го. 

На процессе 22 апреля судья Александр Семенчук зачитал материалы дела: Бекалюк публично выражал недовольство действующей властью и заводом. Как сообщает правозащитный сайт "Весна", все ходатайства Бекалюка судья отклонил и после выступления милиционеров-свидетелей присудил ему 15 суток ареста.
 
Теги: Брест
 
 
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22 апреля в суде Ленинского района Бреста состоялся суд над Дмитрием Бекалюком. Его обвиняли в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
 
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