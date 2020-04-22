В Бресте арестовали третьего противника аккумуляторного завода

"Еврорадио" . Бекалюк — один из активистов, протестующих против строительства аккумуляторного завода на окраине Бреста. 12 апреля несколько сотен брестчан прошли маршем по городским улицам: их возмутило то, что завод прошёл государственную экологическую экспертизу. Жители Бреста считают, что завод "АйПауэр" — экологически вредное предприятие. Акции протеста против него тянутся с февраля 2018 года, передает





Вечером 17 апреля Бекалюка задержали, выходные он провёл в изоляторе временного содержания. Утром 18 апреля милиция задержала ещё двух активистов — Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка.





20 апреля Кабанова и Андросюка осудили на 15 суток ареста каждого. А Бекалюк потребовал время на ознакомление с делом, поэтому его суд отложили до 22-го.





На процессе 22 апреля судья Александр Семенчук зачитал материалы дела: Бекалюк публично выражал недовольство действующей властью и заводом. Как сообщает правозащитный сайт "Весна", все ходатайства Бекалюка судья отклонил и после выступления милиционеров-свидетелей присудил ему 15 суток ареста.