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Главный тренер ГК «СКА-Минск» о победе над «Гомелем»: «Создали интригу, но выиграли и результатом довольны»

22.04.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два матча были сыграны в мужском чемпионате Беларуси по гандболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальное первенство, напомним, не остановлено, но проходит без зрителей на трибунах.

В Минске отчаянно сражающийся за чемпионство СКА принимал «Гомель». Для того, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на золото, армейцам непременно нужно было побеждать оппонентов. Хозяева площадки здорово начали и полностью контролировали ход поединка. Порой преимущество дружины Игоря Папруги достигало 7 мячей.

Главный тренер ГК «СКА-Минск» о победе над «Гомелем»: «Создали интригу, но выиграли и результатом довольны»

Главный тренер ГК «СКА-Минск» о победе над «Гомелем»: «Создали интригу, но выиграли и результатом довольны»

Но к середине второго тайма настоящий кураж поймал голкипер «Гомеля». Его отменные действия на последнем рубеже вселили в полевых игроков гостей уверенность и вскоре они нивелировали отставание. Впрочем, интрига прожила недолго. Финишный спурт, который выдали минчане, снял все вопросы о победителе. СКА сильнее – 33:27

Главный тренер ГК «СКА-Минск» о победе над «Гомелем»: «Создали интригу, но выиграли и результатом довольны»

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Провели достаточно нормальную работу. В первом тайме все получалось. Этот вид спорта этим и славится: кто-то расслабился, кто-то собрался, кому-то чуть не повезло. Создали интригу, но, в принципе, выиграли и результатом довольны.

Главный тренер ГК «СКА-Минск» о победе над «Гомелем»: «Создали интригу, но выиграли и результатом довольны»

Во втором противостоянии вечера БГК имени Мешкова уверенно переиграл «Машеку» – 35:19. Борьба за золотые медали чемпионата продолжается.

Главный тренер ГК «СКА-Минск» о победе над «Гомелем»: «Создали интригу, но выиграли и результатом довольны»

Люди в материале: Игорь Папруга

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Два матча были сыграны в мужском чемпионате Беларуси по гандболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальное первенство,...
 
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