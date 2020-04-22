Сбежавший из суда в Жодино грабитель получил 20 лет колонии за убийство

TUT.BY Суд по новому делу Богдашова начался в середине февраля. Следователи сообщили, что весной 2008 года обвиняемый купил у знакомого Игоря Лустова автомат Калашникова, пистолет и патроны. После чего решил ограбить АЗС. Обвиняемый побоялся, что продавец оружия, который знал об ограблении, может выдать его милиции и принял решение о его убийстве, сообщили в пресс-службе Минского областного суда, пишет





Богдашов договорился о встрече с Лустовым, якобы собираясь купить у него автомобиль. Обвиняемый под предлогом проверки технических характеристик авто вывез потерпевшего за пределы Минска . По данным суда, Богдашов нанес Лустову не менее трех ударов руками и ногами по голове и телу, тот скончался.





На первом заседании сообщалось, что труп Богдашов закопал на поле в Минском районе, помогал ему одноклассник, которому тот пригрозил: не поможешь — убью и тебя. Однако тело убитого не нашли.





Богдашов во время суда полностью признал свою вину.





Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве с целью скрыть другое преступление и приговорил к 15 годам лишения свободы. С учетом предыдущего приговора, вынесенного судом Жодино в 2018 году по делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, хищении огнестрельного оружия, побеге из-под стражи и краже, мужчину приговорили к 20 годам в колонии усиленного режима.









Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





Сергею Богдашову 41 год. Он родился в Могилевской области. Первый раз его осудили в 26 лет. За кражи отправили на «химию», после этого Богдашов совершил еще много преступлений. Обвиняемый признавался, что у него был азарт грабить коттеджи, иногда он находил в доме ключи от автомобилей и угонял авто. Ему было предъявлено обвинение в полусотне краж, преступный доход оценили почти в миллиард неденоминированных рублей.





В мае 2009 года Богдашов разоружил начальника местного ИВС, конвоировавшего его, и сбежал с оружием из суда в Жодино. В Смолевичском районе угнал «кадиллак», уехал в Россию. Задержали его только в 2014 году. Скрываясь, он зацепился за забор и повредил ногу, которую впоследствии ампутировали. Богдашов получил срок в России, потом его выдали в Беларусь на время судебного разбирательства по преступлениям, совершенным в нашей стране. Тогда Богдашов и сознался в убийстве, совершенном в 2008 году.

