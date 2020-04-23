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Предприниматели с Expobel просят арендных каникул
Источник материала: Партизан
Торгующие на рынке Expobel предприниматели сегодня пришли к администрации рынка с просьбой об арендных каникулах.
«Дела шли плохо и до закрытия границы с Россией, а теперь работать стало совсем невыносимо: товар не приезжает, покупателей нет, а налоги и аренду надо исправно платить. Две недели назад собирали подписи в администрацию рынка, собрали 370 или 470 подписей», - цитирует телеграм-канал
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Торгующие на рынке Expobel предприниматели сегодня пришли к администрации рынка с просьбой об арендных каникулах.
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