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Совет Республики ратифицировал ряд международных договоров

23.04.2020 08:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Совет Республики ратифицировал ряд международных договоров

Важные документы, гарантирующие дополнительные поступления в бюджет страны, рассмотрели в Совете Республики. В частности, создание единой электроэнергетической системы в ЕАЭС позволит Беларуси экспортировать электроэнергию.

Одобрены и изменения в Соглашение между правительствами Беларуси и России о порядке формирования цен при поставке природного газа и его транспортировке. Теперь поставки будут бесперебойными, а цена не превысит $127 за тысячу кубометров. Дополнительные валютные поступления (порядка $80 миллионов долларов ежегодно) принесёт Беларуси и пересмотр квот по таможенным пошлинам.

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Важные документы, гарантирующие дополнительные поступления в бюджет страны, рассмотрели в Совете Республики. В частности, создание единой электроэнергетической...
 
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