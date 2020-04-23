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Совет Республики ратифицировал ряд международных договоров
Источник материала: ОНТ
Важные документы, гарантирующие дополнительные поступления в бюджет страны, рассмотрели в Совете Республики. В частности, создание единой электроэнергетической системы в ЕАЭС позволит Беларуси экспортировать электроэнергию.
Одобрены и изменения в Соглашение между правительствами Беларуси и России о порядке формирования цен при поставке природного газа и его транспортировке. Теперь поставки будут бесперебойными, а цена не превысит $127 за тысячу кубометров. Дополнительные валютные поступления (порядка $80 миллионов долларов ежегодно) принесёт Беларуси и пересмотр квот по таможенным пошлинам.
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Важные документы, гарантирующие дополнительные поступления в бюджет страны, рассмотрели в Совете Республики. В частности, создание единой электроэнергетической...
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