Официальное агентство КНДР: Ким Чен Ын «в глубокой медитации»

















«Дождь» . Официальное новостное агентство Северной Кореи сообщило в твиттере, что глава государства Ким Чен Ын находится «в глубокой медитации», передает





СМИ писали об ухудшении здоровья северокорейского диктатора.





Телеканал CNN выяснил, что США изучают разведданные об ухудшении состояния Ким Чен Ына. По данным телеканала, он находится «в серьезной опасности» после операции. Опасения вызвало то, что северокорейский правитель пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля.





Южнокорейский сайт DailyNK, специализирующийся на Северной Корее, со ссылкой на источник сообщал, что Ким Чен Ыну понадобилась операция, связанная с сердечно-сосудистой системой, из-за «чрезмерного курения, ожирения и переутомления».