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В Минске начали строительство "китайского бассейна" международного стандарта

23.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бассейн международного стандарта вырастет на месте бывшей типографии «Красная звезда» и жилых двухэтажек. В настоящее время реализуется первая очередь строительства.




Напомним, что в апреле прошло года детальный план градостроительного проекта детального планирования территории в границах улиц Кальварийской — Гусовского — Харьковской — полосы отвода железной дороги «Минск-Молодечно» проходил общественное обсуждение.

Архитекторы предложили выделить пять планировочных кварталов, трансформировать производственную застройку, снести малоценную жилую (более 150 квартир — из них на первом этапе до 2024 года — 106) и разместить новые объекты общепита и торговли, спортивного и бытового назначения.

В квартале № 3 на ул. Кальварийской за счет технико-экономической помощи Китая было предусмотрено строительство бассейна международного стандарта. Он должен соответствовать требованиям регламентов Международной федерации плавания.

Бюджетные средства пойдут только на подготовку территории к строительству и будут минимальны. Китайская сторона обязуется не только построить бассейн, но и обслуживать объект по гарантии в течение 2 лет после ввода его в эксплуатацию.

Кроме бассейна за счет средств Китая на ул. Ванеева в Минске планируется построить Национальный футбольный стадион. Объем китайских инвестиций на два объекта составит около 180 миллионов долларов. По крайней мере, именно такая сумма называлась год назад.

Для сведения: во время Европейских игр в Минске не проводились соревнования по плаванию. Причина оказалась проста: выяснилось, что в столице Беларуси нет соответствующего бассейна.
 
Теги: Минск
 
 
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Бассейн международного стандарта вырастет на месте бывшей типографии «Красная звезда» и жилых двухэтажек. В настоящее время реализуется первая очередь...
 
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