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Надежное вложение: «Еврооптовский» алкозавод принес акционерам около $9 млн в эквиваленте

23.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский завод виноградных вин, который связан с группой «Евроторг», решил выплатить акционерам дивиденды за часть 2019 года. Общая сумма по простым и привилегированным акциям составляет около 22,5 млн рублей.

Компания производит крепкий алкоголь, вино, сидр и т.п. Завод работает около 20 лет. У него есть два фирменных магазина в Минске и один в Солигорске. Также его продукция активно реализуется в рознице «Евроторга».

У предприятия есть брестский филиал, который в состоянии делать спирты «Белальфа» и «Платинум».
 
Теги: Минск
 
 
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Минский завод виноградных вин, который связан с группой «Евроторг», решил выплатить акционерам дивиденды за часть 2019 года. Общая сумма по простым и...
 
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