ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выстрелил из двух стволов, перезарядил и еще раз выстрелил — в Докшицах ревнивый муж расстрелял соперника

23.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Докшицах ревнивый муж тремя выстрелами из двустволки убил мужчину, к которому приревновал жену. Убийство произошло после Нового года.




Тогда пресс-служба милиции сообщала, что вечером 2 января 44-летний житель Докшиц был убит прямо на улице райцентра.

Как установило следствие, 47-летений житель местечка приревновал свою жену к ее знакомому. Он вызвал мужчину на разговор, и они встретились во дворе одного из домов на Полевой улице.

Разговор перерос в конфликт, и ревнивый муж открыл по сопернику огонь из двуствольного охотничьего ружья. Как позже установят эксперты, и покажет видевшая убийство местная жительница, сначала обвиняемый произвел два выстрела дробью издали, а затем зарядил ружью патроном с пулей и выстрелил в визави с расстояния, не превышающего два метра.

После этого он позвонил в милицию и сообщил, что убил человека. Приезда следственно-оперативной группы он дождался на месте преступления. Стрелял мужчина из гладкоствольного охотничьего ружья, официально зарегистрированное на его имя. Судя по фото, это ТОЗ-34.

В результате жителю Докшиц было предъявлено обвинение по части 1 статьи 139 УК — убийство. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, суда он дожидается в следственном изоляторе.

Расследование этого уголовного дела завершено, и оно передано прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Докшицах ревнивый муж тремя выстрелами из двустволки убил мужчину, к которому приревновал жену. Убийство произошло после Нового года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Без фрезера и гель-лака. Рассказываем, как сделать гигиенический маникюр (и педикюр) дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика