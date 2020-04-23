Без фрезера и гель-лака. Рассказываем, как сделать гигиенический маникюр (и педикюр) дома

Источник материала: Tut.by

Наша редакция уже несколько недель живет в режиме «сам себе мастер». За это время мы освоили азы косметологии и узнали, как покрасить волосы вне салона. А еще научились безопасному маникюру и педикюру. И готовы научить вас: о том, как провести гигиеническую процедуру на дому, сегодня рассказывает наш косметолог. Конечно же, в нашей пошаговой инструкции есть примеры средств. Любой из указанных продуктов доступен для жителей РБ — онлайн, с опцией доставки, а стоимость одного не превышает 25 рублей.

Анастасия ВеличкоКосметолог-эстетист

Перед тем как приступить к маникюру или педикюру, желательно избавиться от старого покрытия. Если вы носите гель-лак и не успели снять его у мастера, варианта у вас два (поход в салон мы исключаем): оставить покрытие и подпиливать ногти по мере их отрастания — это поможет избежать перегрузки ногтевой пластины и болезненных трещин у ее основания или удалить покрытие в домашних условиях.

Как это сделать?

Для начала — спилить верхний слой пилкой с абразивом не более 180 грит. Делайте это аккуратно: жесткий абразив может повредить кожу. И да, в этом деле не помешает защитная маска для лица: пыли будет много.

После того как часть покрытия успешно удалена, воспользуйтесь специальными салфетками для снятия гель-лака. Такие, к примеру, есть у Milv и In’Garden. Держать их нужно не дольше 15 минут.

Поочередно снимайте салфетки и удаляйте остатки покрытия пушером или апельсиновой палочкой — деликатно, без нажима на ногтевую пластину.

Вредят ли такие составы коже? Если она у вас сухая и чувствительная — да. Но это легко исправить: перед тем как обернуть пальцы в салфетку, нанесите на кожу вокруг ногтя жирный крем или обычный вазелин.









С покрытием расстались, пора приступать к гигиеническому маникюру! В домашних условиях лучше предпочесть необрезной, он же европейский вариант обработки. Во-первых, так вы точно не повредите ни ногти, ни кожу вокруг них. Во-вторых, неаккуратный маникюр усложнит работу вашему мастеру, когда вы к нему наконец попадете.

Что понадобится для процедуры? Обязательные атрибуты — ванночка для рук, ремувер и пушер (или апельсиновая палочка). Также можно использовать ароматическую соль и специальные нейтрализаторы.

Самые удобные маникюрные ванночки — те, что сохраняют тепло. У RuNail есть агрегат с подогревом воды и опцией поддержания температуры, а у TNL — ванночка с термоэффектом.









Для лучшего размягчения кожи можно добавить немного соли для ванн. Нам нравятся продукты от L’Adeleide и AHAVA.









А что насчет ремувера? В названии подобных средств обычно указано — для кутикулы, однако на кутикулу ремувер никак не действует. Он удаляет то, что под ней — птеригий, тонкую защитную пленку.

Одни из лучших ремуверов — у Be Natural и Lovely. Первый — густой по текстуре, отлично подходит для маникюра с замачиванием. Lovely лучше работает без участия воды.









Держать ремувер нужно не дольше, чем указано в инструкции: в ином случае он может повредить ногтевую пластину. Именно поэтому лучше наносить средство сначала на 2−3 пальца, обрабатывать их (очищать ноготь от остатков ремувера и птеригия) и лишь потом продолжать процедуру.

Для пальцев ног можно использовать те же продукты. А огрубевшую кожу (например на пятках) размягчать с помощью специальных средств — например Callus Off от Gena.





Чтобы нейтрализовать действие ремувера, можно использовать специальные нейтрализаторы: такой есть у Domix. Он восстанавливает рН кожи после применения щелочных или кислотных средств. Просто распылите его на обработанную кожу — и дайте средству впитаться.





Пока кожа еще влажная, можно заняться самыми грубыми участками — боковыми валиками на пальцах рук и ног, кожей пяток. Для этого лучше всего использовать лазерные пилки и терки. Кстати, раньше такие девайсы рекомендовали использовать только на сухую кожу. Однако, как оказалось, куда эффективнее делать ими так называемую скатку по коже влажной: просто пройдитесь несколько раз пилкой или теркой в одном направлении и скатайте отмершие клетки.









Если после процедуры покрывать ногти вы не планируете, не забудьте зашлифовать ногтевую пластину: это предупредит ее расслоение. Для полировки (а также для кутикулы — за ней ведь нужно ухаживать в перерывах между маникюрами) понадобится масло. Мы предпочитаем питательное миндальное — в частности от ONIQ и Kinetics.









Нанесите небольшое количество масла на каждый ноготь, вмассируйте его подушечками пальцев, после чего круговыми движениями отшлифуйте ноготь с помощью специального полировщика (удобный вариант с семью гранями есть у IRISK).





После этого можно завершить процедуру кремом (о крутых вариантах для рук мы недавно рассказывали ) или маской. Для ног очень удобны специальные носочки — только не пилинг-носки, а те, что с увлажняющим или питательным эффектом. Нам понравились средства от Kocostar, 11 Village Factory и Petitfee.













А если без покрытия вы не можете, воспользуйтесь обычными лаками. Правда, этап со шлифовкой и маской придется пропустить — или провести, но покрытие нанести через сутки после процедуры, чтобы лак продержался как можно дольше.

Не забудьте перед нанесением лака обезжирить ногтевую пластину (в этом вам поможет антисептик на спиртовой основе) и нанести базу. Базовое покрытие — к примеру Bonder от ORLY — поможет защитить ноготь от окрашивания и повысит стойкость любого, даже самого бюджетного лака.





А завершить маникюр с покрытием лучше топом с эффектом быстрой сушки: у тех же ORLY есть Sec’N’Dry, которая делает свою работу в считаные секунды.



