Месси узнал зарплату Роналду, на Ривалдо взъелись из-за денег. Вот как звезды делали хет-трики в ЛЧ

Источник материала: Tut.by

Хет-трики в Лиге чемпионов — нередкое явление: такое удалось уже 84 футболистам. SPORT.TUT.BY выделил пять случаев, когда игроки забивали трижды за матч, находясь в сложных обстоятельствах — от народного презрения из-за высокой зарплаты до дебюта в новом клубе.

Ривалдо заткнул критиков «трешкой» в ворота «Милана»

В 1999 году бразилец Ривалдо получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира, но очень скоро из любимца болельщиков «Барселоны», за которую он выступал, превратился для широкой общественности в игрока с неоправданно высокой зарплатой.

Считалось, что после перехода Луиша Фигу летом 2000-го в «Реал» Ривалдо выкручивал руки руководству «Барсы» — требовал значительного повышения зарплаты. Он добился своего после смены президента клуба: по новому контракту его зарплата выросла с 2,5 млн долларов в год до 6.

— Не считал предосудительным выставить условие повысить мой заработок, — вспоминает бразилец в книге «Ривалдо: победа над судьбой». — С тех пор, как я перешел из «Ла Коруньи» в «Барсу», зарплаты ведущих игроков существенно выросли. Италия подала пример, и в Испании такие клубы, как мадридский «Реал», оказались вынуждены пересмотреть контракты игроков, определяющих лицо клуба, — таких, как Рауль и Роберто Карлос, и затратить больше денег на приобретение Стива Макманамана и позднее — Луиша Фигу.

В октябре 2000-го Ривалдо уехал на родину залечивать травму колена. Каталонцы расценили его отъезд в разгар сезона неподобающим поведением для самого высокооплачиваемого футболиста мира. Когда игрок вернулся на клубную базу, «Барселона» настояла, чтобы Ривалдо дал пресс-конференцию.

Бразилец пришел на встречу с журналистами и был короток:

— Если в «Барсе» меня не жалуют, — сказал он, — я готов разорвать контракт, отказаться от денег, которые мне задолжал клуб, и отправиться туда, где ко мне отнесутся с подобающим уважением.

Ривалдо забил два гола в первом матче за «Барсу» после возвращения в строй, но отпраздновал холодно, тогда как голам партнеров при его участии радовался искренне, показав таким образом, что он командный игрок. А в следующем поединке на стадионе «Сан-Сиро» против «Милана» в Лиге чемпионов Ривалдо поразил ворота соперников три раза - дважды при исполнении штрафного — ударами под «стенкой» и над «стенкой», а в третий раз — ударом головой в прыжке.

— Он прекрасно ответил на критику, которая обрушилась на него, — приводит слова тренера «Барсы» Лоренцо Серры Ферреры после ничьи с «Миланом» (3:3) газета The New York Times.

Месси ответил на новый контракт Роналду хет-триком

В сентябре 2013 года португалец Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Реалом», после чего с зарплатой 21 млн долларов в год стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. На третий день после повышения зарплаты Роналду оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая», чем заставил говорить только о себе.

Поклонники «Барселоны» ждали, чем ответит их лидер — аргентинец Лионель Месси, который на протяжении карьеры спорит с Роналду за трофеи, регалии, рекорды и общемировое признание, в том числе через размер зарплаты.

Месси также в стартовом туре групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2013/2014 отметился хет-триком в ворота «Аякса», а его команда победила со счетом 4:0.

— Важно было начать турнир с победы в домашнем матче, — сказал Месси в эфире испанского телеканала Canal Plus. — Мы знаем, насколько трудно даются победы на групповой стадии Лиги чемпионов и, к счастью, во втором тайме владели мячом и контролировали ход встречи

Хет-трик позволил Месси оказаться на расстоянии девяти голов от рекорда Рауля (71) по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов.

— Разумеется, мне приятно, что я забил 62-й гол, но результат и игра команды превыше всего, — отметил Лео в интервью сайту УЕФА. — Обогнать Рауля в списке лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов — отличный вызов, но неприоритетный. У «Барселоны» есть более важная цель — попробовать выиграть турнир снова. Смогу ли я забить необходимое для достижения рекорда Рауля количество голов в этом сезоне, не так важно.

Месси перекрыл рекорд Рауля в ноябре 2014-го, а через месяц это сделал и Роналду. С тех пор Месси забил еще 42 раза в Лиге чемпионов, а Роналду — 56 раз.

Руни потряс первым появлением в Лиге чемпионов

Трансфер из «Эвертона» Уэйна Руни в 2004-м — одна из самых успешных сделок в истории «Манчестер Юнайтед». Однако переход 18-летнего талантливого форварда в новую команду омрачила травма, которую он получил в матче за сборную Англии на Евро. Руни сломал плюсневую кость, так что его дебют в играх за «МЮ» откладывался.

Появление в футболке «МЮ» пришлось на первый матч Руни в Лиге чемпионов против «Фенербахче» 28 сентября 2004 года. В автобиографии Уэйн признается, что переживал насчет того, как воспитанника «Эвертона» примут на «Олд Траффорд», и надеялся, что болельщикам «МЮ» будет неважно его происхождение, как только он начнет забивать.

Счет голам за «Юнайтед» Руни открыл на 17-й минуте после выхода один на один с вратарем соперника.

— Это, наверное, самое сложное в футболе, потому что у тебя слишком много времени для обработки информации, — считает Руни. — Слишком много времени, чтобы усложнить работу, которая должна быть легкой. Но тут я решил: «Просто ударю по мячу. Посмотрим, что произойдет». Я вложил в удар всю силу, и он влетел в сетку. «Олд Траффорд» сходил с ума.

Второй гол Руни провел также после удара вблизи штрафной площади.

На 54-й минуте поединка при счете 3:1 в пользу «МЮ» Руни выпросил у Гиггза право пробить штрафной и не подкачал — аккуратно положил мяч в ближнюю девятку. Итог матча — 6:2 в пользу «Юнайтед».

— В раздевалке все выглядели потрясенными, но держали эмоции при себе, — вспоминает Руни в автобиографии. — Вероятно, потому что они видели такие потрясающие вещи уже много раз от игроков вроде Эрика Кантона или Дэвида Бекхэма. Для них мой хет-трик — обычный день, как и для тренера Алекса Фергюсона. Он пожал мне руку и сказал, что я хорошо начал карьеру в «Юнайтед».

— Не думаю, что когда-либо видел столь впечатляющий дебют, — приводит слова Фергюсона после матча Daily Mail. — То, что мы увидели, и есть причина, почему мы купили Руни. Он будет прибавлять. Мы думаем, что у парня прекрасный потенциал.

Анри предстал суперменом на «Стадио Олимпико»

С римским стадионом «Стадио Олимпико» у француза Тьерри Анри связано немало приятных воспоминаний. В качестве футболиста «Ювентуса» в 1999-м Анри забил тут дважды в матче с «Лацио». Десять лет спустя именно здесь Анри выиграл Лигу чемпионов вместе с «Барселоной».

В период между этими событиями, в ноябре 2002-го, Анри порадовал хет-триком за «Арсенал» английских болельщиков — и снова сделал это на «Стадио Олимпико». Голы Тьерри принесли «Арсеналу» победу над «Ромой» (3:1) в матче групповой стадии Лиги чемпионов, а ведь к этому времени английские клубы не добивались успехов на итальянской земле 22 года.

Кстати, в 1999-м Анри покинул Италию, по сути, будучи отвергнутым: тренер «Ювентуса» Карло Анчеллоти не додумался поставить игрока в центр атаки и на фланге предпочитал ему Джанлуку Дзамбротту, а бывший генеральный директор клуба Лучано Моджи не выражал Тьерри уважения.

В ноябре 2019 года, то есть спустя 17 лет после победы «Арсенала» над «Ромой», болельщики «канониров» принялись ностальгировать в твиттере по временам, когда за их любимый клуб выступал Анри:

— Помню, как уговорил маму пригласить к нам домой ребят, и сидя на диване у телевизора мы увидели, как Анри крушит «Рому», — написал один из фанатов.

— Все ребята из того «Арсенала» были на порядок сильнее наших игроков сегодня, — поддержал разговор другой поклонник «пушкарей».

Интересно, что третий гол в ворота «Ромы» Анри провел ударом со штрафного, что нетипично для него.

— Никогда нельзя быть уверенным в том, что в этот раз мяч после удара со штрафного зайдет в ворота, — сказал Анри в интервью «Арсеналу». — И все же бывают моменты, когда ты точно чувствуешь, что забьешь, еще до того, как установил мяч на точку. Тот вечер в Риме из таких: за что бы я ни брался, все работало.

Роналдо поднял на ноги фанатов «МЮ», забив их команде трижды за матч

Мадридский «Реал» начала 2000-х называли «Галактикос» — командой звезд, за которую помимо бразильца Роналдо выступали португалец Луиш Фигу и француз Зинедин Зидан. Тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон с уважением относился к каждому из этого трио, но настаивал на том, что самым ценным игроком «Реала» был Рауль.

Неудивительно, почему Фергюсон не скрывал удовлетворения в связи с тем, что Рауль оказался вне игры из-за удаления аппендицита накануне повторного матча «МЮ» с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2002/2003.

В отсутствие Рауля на «Олд Траффорд» место в центре атаки «сливочных» занял прибитый частыми травмами Роналдо, и матч в Манчестере стал одним из самых памятных в карьере бразильца, ведь здесь он забил трижды.

В первый раз — после передачи от Гути из глубины поля: Роналду нанес удар первым касанием, чего явно не ожидали защитник Рио Фердинанд и вратарь Фабьен Бартез. Во второй раз — после проникающей передачи от Зидана на ход Роберто Карлосу, а тот уже отпасовал Роналдо на линию вратарской площади. Третий гол известный по прозвищу "Зубастик" бразилец провел после дальнего удара.

Несмотря на усилия Роналдо, «Реал» проиграл на «Олд Траффорд» (3:4), но все же прошел в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч (6:5).

— Роналдо уничтожил нас, — подвел черту под противостоянием лидер «МЮ» Дэвид Бекхэм в интервью сайту УЕФА. — Впереди у соперника не было Рауля, но им хватило и Роналдо. Во время его замены болельщики на трибунах поднялись со своих мест и аплодировали стоя — приветствовали Роналдо так, как будто он игрок «Юнайтед». В Манчестере любят футбол и счастливы видеть, как играет в футбол Роналдо.

— Было приятно участвовать в столь невероятном матче. Такие матчи делают футбол игрой невероятного воображения, — сказал Алекс Фергюсон.

— Никогда не забуду этот день, — пообещал Зубастик.

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Фото: Reuters, TUT.BY