Тот счастливый случай: инспектор ГАИ прибыл по звонку о парковке и спас жизнь ребенку

Нестандартный случай произошел под Слуцком, хотя начиналось все стандартно.





Внимание майора милиции привлекли люди у подъезда дома неподалеку от места его вызова о парковке. Одни о чем-то возбужденно говорили, другие стояли с растерянным и испуганным видом. Попросив спорящих автолюбителей оставаться месте, Дмитрий подбежал и увидел, что на земле у подъезда лежит девочка, которая не подает признаков жизни.





Из обрывочных и сбивчивых фраз столпившихся местных жителей и по синеющим на глазах лицу и рукам девочки милиционер понял, что она чем-то подавилась и не может дышать. Дорога была каждая секунда.





Дмитрий среагировал быстро: поднял ребенка, обхватил его руками сзади в области солнечного сплетения и резко нажал руками. Изо рта девочки выпала пластина для выравнивания зубов и кусочек сдобы, которую, судя по всему, она ела по пути к дому. Девочка начала дышать, лицо порозовело. В скором времени ребенок пришел в себя, сообщает УВД Минской области.





Испуганные и удивленные одновременно люди стали сбивчиво благодарить инспектора, однако Дмитрий Семибратов, сославшись на службу, вернулся к спорщикам о парковке, дабы закончить разбирательство.





Возможно, решительные и грамотные действия старшего инспектора ДПС Слуцкого РОВД майора милиции Дмитрия Семибратова спасли детскую жизнь (девочке 11 лет).





О своем поступке Дмитрий Семибратов умолчал, отметили в РОВД. Об этом стало известно при просмотре записи видеорегистратора ответственным дежурным по РОВД.





В УВД Миноблисполкома с благодарностью в адрес милиционера обратилась мама девочки: "Прошу вас поблагодарить майора Семибратова Дмитрия Николаевича за спасение моей дочери 19 апреля. Спасибо ему большое, он хороший человек. Дай Бог ему здоровья, успехов в его нелегкой работе. Если бы не он, не могу даже представить, что было бы. Сколько буду жить, столько буду помнить, что он сделал для нас. Таких добрых людей, как он, осталось мало. Спасибо ему, что не остался равнодушным".



