Юристы Федерации профсоюзов проведут бесплатные правовые приёмы онлайн

Источник материала: ОНТ

Тонкости трудового законодательства простыми словами. Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня по всей стране.

Больше сотни квалифицированных юристов помогут разобраться в нюансах отношений с работодателем. Получить консультацию по вопросам защиты труда или социально-экономической сферы можно дистанционно. Для этого надо оставить письменное или электронное обращение через специальный сервис или позвонить по номеру, указанному на интернет-портале Федерации.

Марина Лазарь, начальник Главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси: «Самые популярные темы обращений – традиционно своевременность выплаты зарплат, начисления в связи с декретным отпуском, право на материальную помощь. Также часто люди интересуются возможностью перевода на другую работу с сохранением заработной платы. Пожилые обращаются в связи с выплатой пенсии и пособий».

Эффективность правовых приёмов подтверждают цифры: в минувшем году рекомендации получили около четырех тысяч человек. Почти полсотни белорусов восстановили на работе, а более двух с половиной миллионов незаконно удержанных рублей возвращены работникам.

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