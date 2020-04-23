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Кейт Миддлтон расплакалась из-за платья перед своей свадьбой
Источник материала: ОНТ
38-летняя Кейт Миддлтон как и все девушки очень тщательно готовилась к особенному и долгожданному дню своей жизни. Но буквально за месяц до свадьбы герцогиня ужасно расстроилась. Она решила, что праздник испорчен.
Всем известно, что Кейт отличается сдержанным характером и терпеливостью. Так, герцогиня около пяти лет ждала предложения руки и сердца от принца Уильяма. Она даже простила ему временный разрыв.
Миддлтон готовилась к свадебному торжеству очень трепетно. Праздник стал самой большой королевской свадьбой после торжества принцессы Дианы и принца Чарльза.
Кейт желала, чтобы детали долгожданного события держались в строжайшем секрете. Однако буквально за месяц до свадьбы в прессу просочилась информация о свадебном платье герцогини. Публика узнала, что наряд ручной работы невесте сшили под руководством креативного директора Alexander McQueen Сары Бертон.
«Когда миру стали известны подробности о платье, во дворце пролились слёзы. Ведь Кейт так старалась, чтобы никто не узнал о наряде до самого торжества», — призналась королевский эксперт Кэти Николл в документальном фильме
Дизайнера платья королевская семья объявила только в день свадьбы - 29 апреля 2011 года. Как призналась Миддлтон, британский бренд она выбрала за красоту ручной работы и уважение к традиционной технике пошива. К слову, рукава платья были украшены цветочной вышивкой в виде роз, нарциссов, чертополохов и трилистников. Они являются национальными гербами Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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38-летняя Кейт Миддлтон как и все девушки очень тщательно готовилась к особенному и долгожданному дню своей жизни. Но буквально за месяц до свадьбы герцогиня ужасно...
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