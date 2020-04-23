Кейт Миддлтон расплакалась из-за платья перед своей свадьбой

Источник материала: ОНТ

38-летняя Кейт Миддлтон как и все девушки очень тщательно готовилась к особенному и долгожданному дню своей жизни. Но буквально за месяц до свадьбы герцогиня ужасно расстроилась. Она решила, что праздник испорчен.

Всем известно, что Кейт отличается сдержанным характером и терпеливостью. Так, герцогиня около пяти лет ждала предложения руки и сердца от принца Уильяма. Она даже простила ему временный разрыв.





Миддлтон готовилась к свадебному торжеству очень трепетно. Праздник стал самой большой королевской свадьбой после торжества принцессы Дианы и принца Чарльза.