Минсельхозпрод: «нет» российской гречке









Беларусь продолжила разыгрывать гречишную партию в отношениях с РФ, заявив устами Минсельхозпрода о том, что уже в этом году синеокая скажет 100% «нет» российской гречке.





Об отказе и планах полностью обеспечить себя гречихой рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода РБ Алексей Богданов. Он же изложил белорусскую версию гречишного конфликта, который случился еще в середине марта.





"…И тут вдруг как гром среди ясного неба мы получаем отказ в поставках. Это было большой неожиданностью, потому что в рамках Союзного государства даже не могли отгрузить проплаченные контракты. И вагоны уже загруженные стояли - не выписывались фитоснитарные сертификаты", - цитирует Богданова БелТА.





По его словам, ограничения были введены 20 марта, и уже 21 марта состоялся телефонный разговор премьер-министров Беларуси и России. В течение месяца с этим вопросом разбирались эксперты на разных уровнях. Ограничения были сняты 15 апреля.





За первый квартал текущего года из РФ на белорусский рынок недопоставлено практически 20% гречневой крупы, сообщил представитель Минсельхозпрода РБ.





Вчера историю на новый уровень вывел Лукашенко, заявив, что Россия отказалась продавать гречку Беларуси и поручил увеличить производство гречихи в республике.









«…чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - сказал Лукашенко.





Виктория Абрамченко сообщила, что Россия согласовала с Беларусью поставки 7 тыс. тонн гречихи и почти 2 тыс. тонн риса. Однако в Сегодня вице-премьер Россиисообщила, что Россия согласовала с Беларусью поставки 7 тыс. тонн гречихи и почти 2 тыс. тонн риса. Однако в Минске сочли это заявление запоздалым и на сцену с отказом от гречки из РФ до конца года вышел представитель Минсельхозпрода РБ.





«… было принято решение, и оно абсолютно верное, - увеличить объем посевных площадей гречихи вдвое, что позволит нам уже в текущем году обеспечить под 100-процентные нужды наш внутренний рынок в объеме 20 тыс. т гречневой крупы», - уточнил Богданов поручение Лукашенко.



