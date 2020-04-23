Не оставляйте плиту без присмотра!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Приготовление еды является одним из повседневных дел в жизни каждого человека. Но даже такая обычная деятельность может иметь трагические последствия, если при ее осуществлении не соблюдаются правила пожарной безопасности.

Причиной подгорания еды на плите очень часто является обыкновенная человеческая халатность. Достаточно оставить пищу на плите без присмотра на несколько мгновений, как вода в кастрюле выкипит, а содержимое подгорит. И как следствие: отравление образовавшимися газами от сгоревшей еды или серьезный пожар, который может стать не только причиной потери имущества, но и гибели людей и животных.

Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь из кухни и ни в коем случае не ложитесь спать, если на плите у вас готовится еда. Также не стоит забывать, что по окончании пользования газом необходимо закрыть краны на газоиспользуемом оборудовании, а при размещении баллонов внутри кухонь нужно дополнительно закрыть вентиль баллона.

За совершенные действия, которые способны привести к возникновению пожара, на гражданина, который забыл пищу на плите, в соответствии со статьей 23.56 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, может налагаться административный штраф до тридцати базовых величин.

«НН».