|
43-летний мужчина похитил ящик с пожертвованиями
Источник материала: БTВ одну реку можно войти дважды - это доказал 43-летний мужчина, который получил срок за грабеж. Если конкретней, он похитил ящик с пожертвованиями. Приговор - два месяца ареста. Отбывать наказание он должен был в СИЗО, однако по пути из дома в РОВД осужденный опять стал подследственным. Подозреваемый покупал спички, когда заметил коробку с пожертвованиями, однако сразу не стал ее трогать и вышел на улицу. Через несколько минут посетитель вернулся и на глазах у продавцов вытряс содержимое ящика.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одну реку можно войти дважды - это доказал 43-летний мужчина, который получил срок за грабеж. Если конкретней, он похитил ящик с пожертвованиями. Приговор - два...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)