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43-летний мужчина похитил ящик с пожертвованиями

23.04.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В одну реку можно войти дважды - это доказал 43-летний мужчина, который получил срок за грабеж. Если конкретней, он похитил ящик с пожертвованиями. Приговор - два месяца ареста. Отбывать наказание он должен был в СИЗО, однако по пути из дома в РОВД осужденный опять стал подследственным. Подозреваемый покупал спички, когда заметил коробку с пожертвованиями, однако сразу не стал ее трогать и вышел на улицу. Через несколько минут посетитель вернулся и на глазах у продавцов вытряс содержимое ящика. 
 
 
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В одну реку можно войти дважды - это доказал 43-летний мужчина, который получил срок за грабеж. Если конкретней, он похитил ящик с пожертвованиями. Приговор - два...
 
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