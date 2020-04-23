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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 43-летний мужчина похитил ящик с пожертвованиями В одну реку можно войти дважды - это доказал 43-летний мужчина, который получил срок за грабеж. Если конкретней, он похитил ящик с пожертвованиями. Приговор - два...

В одну реку можно войти дважды - это доказал 43-летний мужчина, который получил срок за грабеж. Если конкретней, он похитил ящик с пожертвованиями. Приговор - два месяца ареста. Отбывать наказание он должен был в СИЗО, однако по пути из дома в РОВД осужденный опять стал подследственным. Подозреваемый покупал спички, когда заметил коробку с пожертвованиями, однако сразу не стал ее трогать и вышел на улицу. Через несколько минут посетитель вернулся и на глазах у продавцов вытряс содержимое ящика.