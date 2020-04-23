25 апреля в Пинске пройдет республиканский субботник

Источник материала: Пинский Вестник

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 233 «О проведении республиканского субботника в 2020 году», решения Брестского областного исполнительного комитета от 20 апреля 2020 г. № 231 «О проведении республиканского субботника в 2020 году», а также в связи с объявлением 2020 года Годом малой родины, подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Пинский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению 25 апреля 2020 г. республиканского субботника в г. Пинске (далее – субботник) согласно приложению.

2. Руководителям организаций всех форм собственности:

2.1. организовать активное участие трудовых коллективов на добровольной основе в проведении субботника 25 апреля 2020 г.;

2.2. при проведении субботника определить объекты и объемы работ по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территориях организаций и закрепленных территориях;

2.3. обеспечить представление в Пинский городской исполнительный комитет (далее – горисполком) в день проведения субботника до 11.00 оперативной информации по форме согласно приложению 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 233 «О проведении республиканского субботника в 2020 году» и в первый рабочий день после проведения субботника в органы государственной статистики.

3. Установить, что предприятия, организации, учреждения, коллективы которых участвовали в субботнике, заработанные денежные средства перечисляют на расчетный счет горисполкома BY08 AKBB 36410000 0004 5120 0000 в филиале 121 открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» г. Пинск, БИК AKBBBY21121, УНП 200299102.