Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На водохранилище Локтыши задержали сетевиков, которые выловили 40 килограммов рыбы Несмотря на то что сейчас сезон нереста, браконьеры не постеснялись установить почти 400 метров сетей. Одного мужчину взяли в момент сбора улова, второго - когда тот...

Несмотря на то что сейчас сезон нереста, браконьеры не постеснялись установить почти 400 метров сетей. Одного мужчину взяли в момент сбора улова, второго - когда тот караулил у машины. Третьему нарушителю удалось скрыться, его разыскивают. В лодке подозреваемых госинспекторы нашли снасти и мешок отборной рыбы. Это щука, лещ, сазан, окунь и карась. Все это многообразие потянуло на пять тысяч рублей ущерба природе. Защитники флоры и фауны напоминают, что в сезон размножения рыб вред окружающей среде оценивают по тройным тарифам.