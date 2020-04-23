|
На водохранилище Локтыши задержали сетевиков, которые выловили 40 килограммов рыбы
Источник материала: БTНесмотря на то что сейчас сезон нереста, браконьеры не постеснялись установить почти 400 метров сетей. Одного мужчину взяли в момент сбора улова, второго - когда тот караулил у машины. Третьему нарушителю удалось скрыться, его разыскивают. В лодке подозреваемых госинспекторы нашли снасти и мешок отборной рыбы. Это щука, лещ, сазан, окунь и карась. Все это многообразие потянуло на пять тысяч рублей ущерба природе. Защитники флоры и фауны напоминают, что в сезон размножения рыб вред окружающей среде оценивают по тройным тарифам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то что сейчас сезон нереста, браконьеры не постеснялись установить почти 400 метров сетей. Одного мужчину взяли в момент сбора улова, второго - когда тот...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)