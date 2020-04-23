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На водохранилище Локтыши задержали сетевиков, которые выловили 40 килограммов рыбы

23.04.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на то что сейчас сезон нереста, браконьеры не постеснялись установить почти 400 метров сетей. Одного мужчину взяли в момент сбора улова, второго - когда тот караулил у машины. Третьему нарушителю удалось скрыться, его разыскивают. В лодке подозреваемых госинспекторы нашли снасти и мешок отборной рыбы.  Это щука, лещ, сазан, окунь и карась. Все это многообразие потянуло на пять тысяч рублей ущерба природе. Защитники флоры и фауны напоминают, что в сезон размножения рыб вред окружающей среде оценивают по тройным тарифам.
 
 
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Несмотря на то что сейчас сезон нереста, браконьеры не постеснялись установить почти 400 метров сетей. Одного мужчину взяли в момент сбора улова, второго - когда тот...
 
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