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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Агрессивный способ приветствия медиков выбрал житель Клецкого района Приехали на помощь, но подмога понадобилась самим. Агрессивный способ приветствия медиков выбрал житель Клецкого района. Мужчина встретил бригаду врачей с ножом в...

Приехали на помощь, но подмога понадобилась самим. Агрессивный способ приветствия медиков выбрал житель Клецкого района. Мужчина встретил бригаду врачей с ножом в руках и выкрикивал угрозы, что лишит их жизни. Сообщается, что скорую помощь вызвал именно подозреваемый. Он пожаловался на плохое самочувствие. Медработники позвонили в милицию.