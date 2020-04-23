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Агрессивный способ приветствия медиков выбрал житель Клецкого района
Источник материала: БTПриехали на помощь, но подмога понадобилась самим. Агрессивный способ приветствия медиков выбрал житель Клецкого района. Мужчина встретил бригаду врачей с ножом в руках и выкрикивал угрозы, что лишит их жизни. Сообщается, что скорую помощь вызвал именно подозреваемый. Он пожаловался на плохое самочувствие. Медработники позвонили в милицию.
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Приехали на помощь, но подмога понадобилась самим. Агрессивный способ приветствия медиков выбрал житель Клецкого района. Мужчина встретил бригаду врачей с ножом в...
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