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Агрессивный способ приветствия медиков выбрал житель Клецкого района

23.04.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Приехали на помощь, но подмога понадобилась самим. Агрессивный способ приветствия медиков выбрал житель Клецкого района. Мужчина встретил бригаду врачей с ножом в руках и выкрикивал угрозы, что лишит их жизни. Сообщается, что скорую помощь вызвал именно подозреваемый. Он пожаловался на плохое самочувствие. Медработники позвонили в милицию. 
 
 
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Приехали на помощь, но подмога понадобилась самим. Агрессивный способ приветствия медиков выбрал житель Клецкого района. Мужчина встретил бригаду врачей с ножом в...
 
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