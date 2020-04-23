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В Беларуси IT-компании купили врачам 700 тысяч масок
23.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси две IT-компании купили врачам 700 тысяч фильтрующих масок высокой степени защиты. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала их для использования медицинскими работниками, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Помочь медикам решили и белорусские художники. Они организовали благотворительный интернет-аукцион. Выставили на него около ста лотов. Вырученные за счет продажи картин средства пошли в помощь медработникам.
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Медики также получили помощь из Китая, Узбекистана, от белорусских предприятий и небезразличных людей.
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