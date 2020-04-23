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В Беларуси IT-компании купили врачам 700 тысяч масок

23.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси две IT-компании купили врачам 700 тысяч фильтрующих масок высокой степени защиты. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала их для использования медицинскими работниками, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Средства защиты распределят по белорусским больницам. 60 тысяч масок достанется медикам столичного региона. Сегодня партию защитных средств привезли в областной противотуберкулезный диспансер.

Медики уже получили помощь из Китая, Узбекистана, от белорусских предприятий и небезразличных людей. В основном, это маски и антисептики.

«Спасибо, что нам помогаете, что нам доверяете. Вместе мы совсем справимся. И, пожалуйста, оставайтесь дома, берегите себя», – рассказала заместитель главного врача минского областного противотуберкулезного диспансера Марья Янукович.

Помочь медикам решили и белорусские художники. Они организовали благотворительный интернет-аукцион. Выставили на него около ста лотов. Вырученные за счет продажи картин средства пошли в помощь медработникам.



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Медики также получили помощь из Китая, Узбекистана, от белорусских предприятий и небезразличных людей.
 
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