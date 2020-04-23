Беларусь откажется от российской гречки

Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.fr

Президент поручил вдвое увеличить объем посевных площадей под гречиху.

Отказаться от гречки из России белорусский Минсельхозпрод планирует уже в этом году, сообщил начальник управления Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает Белта .

Беларусь экспортирует гречку из России еще со времен СССР, так как почвенно-климатические условия для ее выращивания там более благоприятные.

"Беларусь является хорошим торгово-экономическим партнером, и РФ выгодно поставлять нам гречку, которую мы немного недопроизводим в нашей республике. И тут вдруг как гром среди ясного неба мы получаем отказ в поставках. Это было большой неожиданностью, потому что в рамках Союзного государства даже не могли отгрузить проплаченные контракты, и вагоны уже загруженные стояли, не выписывались фитоснитарные сертификаты", -заявил накануне Богданов.

Ограничения на поставки гречки Россия ввела в конце марта, потом вплоть до 15 апреля, когда ограничения были сняты, стороны вели переговоры. По данным Минсельхозпрода, объемы поставок гречки из России упали на 70% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В целом за первый квартал в Беларусь недопоставлено около 20% гречневой крупы.

В связи с этим, пояснил Богданов, президент принял решение уже в текущем году обеспечить внутренний рынок гречкой на 100%. Для этого посевные площади под гречиху будут увеличены вдвое.