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Назван самый высокооплачиваемый боец в истории UFC

23.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ирландец Конор Макгрегор возглавил список самых высокооплачиваемых атлетов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает The Sun, пишет Lenta.Ru.




По данным издания, Макгрегор за свои поединки получил 12 000 000 долларов. На втором месте расположился голландский тяжеловес Алистар Оверим, чей суммарный заработок составил 8 700 000 долларов. Тройку самых высокооплачиваемых бойцов организации замыкает чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Издание предоставило информацию по гонорарам бойцов без учета выплат за pay-per-view. Примечательно, что американец Джон Джонс, возглавляющий рейтинг лучших бойцов UFC и действующий чемпион в полутяжелом весе, занимает лишь седьмую строчку. За свои поединки он заработал 6 480 000 долларов.

Макгрегор - бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Согласно данным Forbes, за 2019 год ирландец заработал 45 000 000 долларов.
 
 
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Ирландец Конор Макгрегор возглавил список самых высокооплачиваемых атлетов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает The Sun, пишет Lenta.Ru.
 
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