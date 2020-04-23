Назван самый высокооплачиваемый боец в истории UFC













По данным издания, Макгрегор за свои поединки получил 12 000 000 долларов. На втором месте расположился голландский тяжеловес Алистар Оверим, чей суммарный заработок составил 8 700 000 долларов. Тройку самых высокооплачиваемых бойцов организации замыкает чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.





Издание предоставило информацию по гонорарам бойцов без учета выплат за pay-per-view. Примечательно, что американец Джон Джонс, возглавляющий рейтинг лучших бойцов UFC и действующий чемпион в полутяжелом весе, занимает лишь седьмую строчку. За свои поединки он заработал 6 480 000 долларов.





Макгрегор - бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Согласно данным Forbes, за 2019 год ирландец заработал 45 000 000 долларов.