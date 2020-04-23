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В каких банках сейчас выгоднее всего сдавать доллары и евро, а в каких - покупать
Источник материала: Tut.by
Курсы доллара и евро
Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,54 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ, Белорусский народный банк, Статусбанк), а самый дешевый — 2,483 рубля (Абсолютбанк).
Выгодный курс покупки банком американской валюты — 2,475 рубля (Беларусбанк).
«Дороже» всего евро в БПС-Сбербанке (2,76 рубля), а «дешевле» всего — 2,687 рубля (Абсолютбанк).
Самый высокий курс покупки банком евро — 2,685 рубля.
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Курсы доллара и евро растут на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже с начала этой недели. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.
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