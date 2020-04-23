В каких банках сейчас выгоднее всего сдавать доллары и евро, а в каких - покупать

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро растут на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже с начала этой недели. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,54 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ, Белорусский народный банк, Статусбанк), а самый дешевый — 2,483 рубля (Абсолютбанк).

Выгодный курс покупки банком американской валюты — 2,475 рубля (Беларусбанк).

«Дороже» всего евро в БПС-Сбербанке (2,76 рубля), а «дешевле» всего — 2,687 рубля (Абсолютбанк).

Самый высокий курс покупки банком евро — 2,685 рубля.