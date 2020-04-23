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В Ганцевичах пройдет республиканский субботник

23.04.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичах пройдет республиканский субботник
Фото из архива «СП»

25 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник. Такое решение принято постановлением Совета Министров от 16 апреля 2020 года № 233.
В этот день местные органы власти, предприятия и организации на добровольной основе могут провести субботник на рабочих местах либо благоустроить историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.
Как сообщил начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Валерий Русакевич, на Ганцевщине коллективы предприятий, организаций и учреждений будут заниматься благоустройством и приводить в надлежащее состояние закрепленные за ними территории. Заработанные в этот день деньги будут перечислены в облисполкомы и Минский горисполком.
Половина денежных средств будет направлена на подготовку детских лагерей, благоустройство населенных пунктов, а также на восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
Вторая часть средств будет перечислена Министерству финансов. Эти средства в равных долях получат Национальный художественный музей и Гомельский облисполком для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

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25 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник. Такое решение принято постановлением Совета Министров от 16 апреля 2020 года № 233.В
 
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