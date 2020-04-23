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Айтишник придумал новый вид дипфейков и выдал себя за Илона Маска: никто не понял, что он ненастоящий
Источник материала: KYKY>
Российский айтишник Али Алиев разработал метод создания дипфейков в режиме реального времени. Чтобы проверить, насколько успешен его проект, парень притворился Илоном Маском и будто бы по ошибке зашел в чужую онлайн-конференцию в Zoom на двух человек. Никто из них не понял, что Маск ненастоящий,
Технология Алиева называется
Кроме Илона Маска, в списке доступных моделей для дипфейков есть Альберт Эйнштейн, Эминем, Стив Джобс, Мона Лиза, Барак Обама, Гарри Поттер и Роналду. Однако в Avatarify можно загрузить и другого персонажа: для этого, правда, нужно множество фотографий его головы. Их следует поместить в соответствующую папку, а остальное возьмет на себя ИИ.
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