Айтишник придумал новый вид дипфейков и выдал себя за Илона Маска: никто не понял, что он ненастоящий

Источник материала: KYKY

Российский айтишник Али Алиев разработал метод создания дипфейков в режиме реального времени. Чтобы проверить, насколько успешен его проект, парень притворился Илоном Маском и будто бы по ошибке зашел в чужую онлайн-конференцию в Zoom на двух человек. Никто из них не понял, что Маск ненастоящий, пишет The Next Web.

Технология Алиева называется Avatarify . Она накладывает изображение поверх лица пользователя в режиме реального времени, что отличает ее от типичных дипфейков, которые меняют лица только на отснятых и уже завершенных видео. При этом, чтобы пользоваться Avatarify, необходим мощный компьютер – и хотя бы базовое понимание того, что такое ИИ и как с ним обращаться.

Кроме Илона Маска, в списке доступных моделей для дипфейков есть Альберт Эйнштейн, Эминем, Стив Джобс, Мона Лиза, Барак Обама, Гарри Поттер и Роналду. Однако в Avatarify можно загрузить и другого персонажа: для этого, правда, нужно множество фотографий его головы. Их следует поместить в соответствующую папку, а остальное возьмет на себя ИИ.