В Ганцевичах налажено производство защитных масок

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





В КУП по ОУ «Ганцевичский районный комбинат бытового обслуживания» налажено производство защитных масок многоразового использования из текстильных материалов. Их уже пошито более 6 тысяч. Защитные маски можно приобрести на самом предприятии, а также в торговых точках райпо.

– В непростой эпидемиологической ситуации мы стараемся мобилизировать все существующие ресурсы, чтобы обеспечить организации и население средствами индивидуальной защиты, – рассказывает директор РКБО Оксана Нагарнович. – Их у нас шьют шесть человек, каждый примерно по 200 штук в день, поэтому масок хватит всем.









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