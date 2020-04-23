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В Ганцевичах налажено производство защитных масок

23.04.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичах налажено производство защитных масок

В КУП по ОУ «Ганцевичский районный комбинат бытового обслуживания» налажено производство защитных масок многоразового использования из текстильных материалов. Их уже пошито более 6 тысяч. Защитные маски можно приобрести на самом предприятии, а также в торговых точках райпо.

– В непростой эпидемиологической ситуации мы стараемся мобилизировать все существующие ресурсы, чтобы обеспечить организации и население средствами индивидуальной защиты, – рассказывает директор РКБО Оксана Нагарнович. – Их у нас шьют шесть человек, каждый примерно по 200 штук в день, поэтому масок хватит всем.

В Ганцевичах налажено производство защитных масок
В Ганцевичах налажено производство защитных масок

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В КУП по ОУ «Ганцевичский районный комбинат бытового обслуживания» налажено производство защитных масок многоразового использования из текстильных материалов....
 
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