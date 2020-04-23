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Налоговые инспекторы Гродненской области выявили более 100 нарушений в работе такси
23.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Работа таксистов на постоянном контроле. Налоговики применяют профилактические и предупредительные меры, совершают проверки, ведут административные процессы.
«В первом квартале 2020 года на территории Гродненской области в отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в данной сфере, выявлено 102 нарушения, к административной ответственности привлечены 104 нарушителя. Сумма штрафов составила около Br11 тыс.», — рассказали в инспекции.
Основные нарушения
Кроме того, инспекторы региона установили 22 факта незарегистрированной предпринимательской деятельности. Виновным доначислили единый налог на общую сумму Br2,5 тыс. Два человека привлечены к административной ответственности экономическим судом Гродненской области. Сумма штрафов — Br1 тыс., также наложен арест на автомобиль стоимостью Br5 тыс.
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Налоговая инспекция в Гродненской областис начала года выявила более 100 нарушений законодательства при перевозке пассажиров в такси, сообщили БЕЛТА в...
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