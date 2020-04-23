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Налоговые инспекторы Гродненской области выявили более 100 нарушений в работе такси

23.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Налоговые инспекторы Гродненской области выявили более 100 нарушений в работе такси

Налоговая инспекция в Гродненской областис начала года выявила более 100 нарушений законодательства при перевозке пассажиров в такси, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Работа таксистов на постоянном контроле. Налоговики применяют профилактические и предупредительные меры, совершают проверки, ведут административные процессы.

«В первом квартале 2020 года на территории Гродненской области в отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в данной сфере, выявлено 102 нарушения, к административной ответственности привлечены 104 нарушителя. Сумма штрафов составила около Br11 тыс.», — рассказали в инспекции.

Основные нарушения со стороны таксистов — отсутствие кассового оборудования или терминалов, а также неправильное их использование. Выявлены случаи, когда оплата наличными проводилась «мимо кассы».

Кроме того, инспекторы региона установили 22 факта незарегистрированной предпринимательской деятельности. Виновным доначислили единый налог на общую сумму Br2,5 тыс. Два человека привлечены к административной ответственности экономическим судом Гродненской области. Сумма штрафов — Br1 тыс., также наложен арест на автомобиль стоимостью Br5 тыс.

https://www.belta.by

 
 
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Налоговая инспекция в Гродненской областис начала года выявила более 100 нарушений законодательства при перевозке пассажиров в такси, сообщили БЕЛТА в...
 
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