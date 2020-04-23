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В Минске появилась новая услуга по доставке

23.04.2020 09:10 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сейчас многие стараются избегать мест скопления людей и по возможности оставаться дома. Чтобы помочь в этой ситуации пользователям и водителям, сервис Яндекс.Такси запустил в Минске новую услугу «Доставка».

С ее помощью пользователи могут, например, передавать близким одежду, еду или лекарства, а небольшие компании — отправлять клиентам заказы. Водителям это позволит получать дополнительный доход.

«Доставку» можно найти среди других тарифов в приложении. Чтобы воспользоваться услугой, нужно указать номер телефона получателя. Ему придет смс со ссылкой на сайт, где можно будет следить за движением автомобиля по маршруту. Для отправки посылки необходимо отнести ее к машине и передать водителю, а получателю — выйти и забрать, когда автомобиль подъедет.

Жителям Минска также доступна опция «От двери до двери» за небольшую доплату. Если выбрать ее в пожеланиях, то водитель заберет и передаст посылку прямо у двери квартиры или офиса. В комментариях к любому заказу можно указать бесконтактный способ доставки. Тогда водитель просто подождет, пока посылку оставят на заднем сидении машины или у двери, отвезет по нужному адресу и подождет, пока получатель сам возьмет заказ.

Доставка от проспекта Победителей, 97/1 до Налибокской, 4 в микрорайоне Каменная Горка обойдется примерно в 6 рублей, от ТРЦ Galleria Minsk до проспекта Дзержинского, 53 — в 5 рублей 40 копеек. Для этой услуги нет наличного расчета, она заранее оплачивается картой, привязанной к приложению. Такой способ оплаты снижает вероятность передачи инфекции, ведь для этого не надо обмениваться с водителем купюрами и монетами.

Услугу оказывают проверенные водители, которые прошли специальное обучение, а также проинформированы о профилактических мерах в связи с распространением вируса.

Перед отправкой вещь необходимо упаковать в конверт, коробку или пакет. Важно, чтобы посылка помещалась в машину и была не тяжелее 20 килограмм. Например, с водителем можно передать чемодан, документы, пакет с вещами. А велосипед, стиральную машинку, торшер — уже нельзя.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас многие стараются избегать мест скопления людей и по возможности оставаться дома. Чтобы помочь в этой ситуации пользователям и водителям, сервис...
 
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