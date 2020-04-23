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Лобовая авария под Брестом: один человек погиб, три в больнице

23.04.2020 10:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще три получили травмы в аварии, которая произошла утром 23 апреля в Брестском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Предварительно установлено, что 25-летний водитель ВАЗа на 31-м километре трассы Н424 Малорита — Медно — Знаменка выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault, которым управлял 22-летний житель Брестского района.

В результате ДТП водитель «жигулей» от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Renault и два пассажира (24 и 32 года) с телесными повреждениями госпитализированы.

 
 
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Авария произошла утром 23 апреля на трассе Н424 Малорита - Медно - Знаменка.
 
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