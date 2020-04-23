Лобовая авария под Брестом: один человек погиб, три в больнице

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще три получили травмы в аварии, которая произошла утром 23 апреля в Брестском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Предварительно установлено, что 25-летний водитель ВАЗа на 31-м километре трассы Н424 Малорита — Медно — Знаменка выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault, которым управлял 22-летний житель Брестского района.

В результате ДТП водитель «жигулей» от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Renault и два пассажира (24 и 32 года) с телесными повреждениями госпитализированы.