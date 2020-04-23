Если нет возможности заплатить сразу: какие карты рассрочки сейчас можно оформить

Источник материала: Tut.by

Когда появляется необходимость растянуть платеж за покупку на несколько месяцев, приходят на помощь карты рассрочки. В последнее время банки ужесточали условия по кредитам, в том числе и по рассрочкам, но несмотря на кризис, на рынке не так давно появились новые варианты. FINANCE.TUT.BY узнал, в каких банках можно обзавестись картой рассрочки, и сколько это будет стоить.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы рассматривали только карты рассрочки, исключив кредитные карты, классический овердрафт и беспроцентные кредиты с партнерами, которые выдаются наличным и безналичным способом. Ключевой критерий отбора — возможность приобретения товаров у партнеров под ставку около нуля. При этом мы не исключали карты рассрочки, которыми можно воспользоваться в любом магазине.

По итогам обзора мы собрали предложения по картам рассрочки от 6 банков. Условия представлены в таблице:

Банк, карта Ограничения по сумме; срок Условия рассрочки; стоимость Альфа-Банк, Красная карта от 20 до 5000 BYN; без справки о доходах до 5 000 BYN; от 2 до 12 месяцев Любой магазин (в том числе онлайн); в 1 месяц ставка — 0,000001%, далее — от 5 до 14% годовых; снятие в банкоматах банка до 300 BYN в месяц без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий Банк ВТБ (Беларусь), Черепаха до 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев Магазины-партнеры (5949); вне сети партнёров ставка — 14% годовых; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц, если обороты по карте менее 200 BYN в месяц Банк Дабрабыт, Смарт карта до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев Магазины-партнеры (8731); вне сети партнеров ставка — 14,19% годовых; снятие в банкоматах банка без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий Беларусбанк, Магнит до 10 000 BYN; до 4 месяцев; мани-бэк до 3% у партнеров Магазины-партнеры (20 270); вне сети партнёров овердрафт под 0,0001% первый месяц, далее — 14,19% годовых; выпуск карты — 4 BYN, обслуживание 1 BYN, если безналичные расходы за месяц менее 50 BYN Белгазпромбанк, Карта покупок от 200 до 3000 BYN; без справки о доходах до 2 000 BYN; до 6 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров Только в магазинах-партнерах (25 000); выпуск и обслуживание карты без комиссий МТБанк, Халва MIX от 50 до 1000 BYN; от 1 месяца и более (на сегодня — до 21 месяца) мани-бэк до 1% вне сети партнеров Магазины-партнеры (27 022); выпуск бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в год МТБанк, Халва MAX до 5000 BYN; от 1 месяца и более (на сегодня — до 21 месяца), + 2 месяца к сроку рассрочки; мани-бэк до 1,5% вне сети партнеров Магазины-партнеры (27 022); вне сети партнеров ставка — 24,96% годовых; выпуск бесплатно, обслуживание бесплатно при покупках от 300 BYN в месяц

Банк, карта Ограничения по сумме; срок Условия рассрочки; стоимость Альфа-Банк, Красная карта от 20 до 5000 BYN; без справки о доходах до 5 000 BYN; от 2 до 12 месяцев Любой магазин (в том числе онлайн); в 1 месяц ставка — 0,000001%, далее — от 5 до 14% годовых; снятие в банкоматах банка до 300 BYN в месяц без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий Банк ВТБ (Беларусь), Черепаха до 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев Магазины-партнеры (5949); вне сети партнёров ставка — 14% годовых; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц, если обороты по карте менее 200 BYN в месяц Банк Дабрабыт, Смарт карта до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев Магазины-партнеры (8731); вне сети партнеров ставка — 14,19% годовых; снятие в банкоматах банка без комиссий; выпуск и обслуживание карты без комиссий Беларусбанк, Магнит до 10 000 BYN; до 4 месяцев; мани-бэк до 3% у партнеров Магазины-партнеры (20 270); вне сети партнёров овердрафт под 0,0001% первый месяц, далее — 14,19% годовых; выпуск карты — 4 BYN, обслуживание 1 BYN, если безналичные расходы за месяц менее 50 BYN Белгазпромбанк, Карта покупок от 200 до 3000 BYN; без справки о доходах до 2 000 BYN; до 6 месяцев; мани-бэк 2% у партнеров Только в магазинах-партнерах (25 000); выпуск и обслуживание карты без комиссий МТБанк, Халва MIX от 50 до 1000 BYN; от 1 месяца и более (на сегодня — до 21 месяца) мани-бэк до 1% вне сети партнеров Магазины-партнеры (27 022); выпуск бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в год МТБанк, Халва MAX до 5000 BYN; от 1 месяца и более (на сегодня — до 21 месяца), + 2 месяца к сроку рассрочки; мани-бэк до 1,5% вне сети партнеров Магазины-партнеры (27 022); вне сети партнеров ставка — 24,96% годовых; выпуск бесплатно, обслуживание бесплатно при покупках от 300 BYN в месяц

На что обратить внимание

Во всех банках, кроме Альфа-Банка , рассрочка доступна только в сети партнёров. В качестве критерия выбора карты изучите партнерскую сеть банка. Так удастся выбрать карту, которая сотрудничает с магазинами, где вы действительно покупаете;

, рассрочка доступна только в сети партнёров. В качестве критерия выбора карты изучите партнерскую сеть банка. Так удастся выбрать карту, которая сотрудничает с магазинами, где вы действительно покупаете; Самая развитая партнерская у МТБанка (27 022 магазина), немного отстает Белгазпромбанк (25 000) и бронза у Беларусбанка , где 20 270 магазинов-партнеров;

(27 022 магазина), немного отстает (25 000) и бронза у , где 20 270 магазинов-партнеров; Карта Альфа-Банка отличается от всех других предложений не только отсутствием партнерской сети, но и процентной ставкой. Плата по рассрочке Альфа-Банка не будет «нулевой», процент за пользование деньгами составит от 0,000001% до 14% годовых в зависимости от числа месяцев рассрочки. При этом магазин можно выбрать абсолютно любой: как онлайн, так и заграницей;

отличается от всех других предложений не только отсутствием партнерской сети, но и процентной ставкой. Плата по рассрочке не будет «нулевой», процент за пользование деньгами составит от 0,000001% до 14% годовых в зависимости от числа месяцев рассрочки. При этом магазин можно выбрать абсолютно любой: как онлайн, так и заграницей; Картами рассрочки можно расплачиваться вне сети партнеров на условиях овердрафта под 14−24,96%;

Без документов о доходах лимит суммы не может превышать 3−5 тысяч рублей;

Диапазон сроков действия рассрочки достигает 12−24 месяцев, но по факту таких предложений очень мало. В большинстве магазинов беспроцентная рассрочка по картам будет длится от 3 до 6 месяцев;

В Альфа-Банка , Белгазпромбанке и Банке Дабрабыт не будет дополнительных расходов, связанных с выпуском и обслуживанием карт. Они будут бесплатны. В Беларусбанке , Банке ВТБ и по одной из карт МТБанка наличие комиссий будет зависеть от оборотов по карте. Критерий бесплатности — от 50 до 300 BYN оборотов в месяц в зависимости от карты. В 9,9 BYN в год обойдется обслуживание карте рассрочки МТБанка «Халва MIX»;

, и не будет дополнительных расходов, связанных с выпуском и обслуживанием карт. Они будут бесплатны. В , и по одной из карт наличие комиссий будет зависеть от оборотов по карте. Критерий бесплатности — от 50 до 300 BYN оборотов в месяц в зависимости от карты. В 9,9 BYN в год обойдется обслуживание карте рассрочки «Халва MIX»; Если расплачиватьс своими деньгами с помощью карт Беларусбанка , Белгазпромбанка и МТБанка , предоставляется дополнительный бонус: мани-бэк в размере 1−3% от суммы покупки.