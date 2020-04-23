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ДТП под Брестом: один человек погиб, трое ранены

23.04.2020 10:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП под Брестом: один человек погиб, трое раненыБрестом: один человек погиб, трое ранены" class="one-news__figure-img">

Один человек погиб, еще трое ранены в результате аварии, которая произошла сегодня, 23 апреля, около 8 утра под Брестом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Там добавили, что в результате аварии водитель «ВАЗ» погиб на мест, мужчина, находившийся за рулем «Рено» и два пассажира (24-х и 32-х лет) с травмами доставлены в больницу.

Сообщается также, что на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели и эксперты. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасный проезд транспорта.




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Теги: Брест
 
 
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Один человек погиб, еще трое ранены в результате аварии, которая произошла сегодня, 23 апреля, около 8 утра под Брестом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Там...
 
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