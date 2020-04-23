Экс-президент Кыргызстана отказался от участия в суде













Рассмотрение по существу уголовных дел по массовым беспорядкам во время спецоперации по задержанию Атамбаева началось в середине марта в Первомайском районном суде Бишкека. Процесс проходит в закрытом режиме. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, ряд действующих и бывших депутатов парламента и бывший глава аппарата главы государства Фарид Ниязов. Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей УК Кыргызстана. Следующее судебное заседание должно состояться 27 апреля.





"Алмазбек Шаршенович отказывается от участия в продолжении процесса, имеет на это законное право. Он уже написал соответствующее заявление", - заявил С.Слесарев.





По словам адвоката, у экс-президента продолжаются проблемы со здоровьем, "постоянно скачет давление".





Напомним, спецслужбы Кыргызстана 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего главы государства с силовиками погиб один спецназовец, были ранены 136 человек.