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Экс-президент Кыргызстана отказался от участия в суде
Источник материала: Партизан
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отказался от участия в процессе по делу о массовых беспорядках 7-8 августа 2019 года, сообщил
Рассмотрение по существу уголовных дел по массовым беспорядкам во время спецоперации по задержанию Атамбаева началось в середине марта в Первомайском районном суде Бишкека. Процесс проходит в закрытом режиме. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, ряд действующих и бывших депутатов парламента и бывший глава аппарата главы государства Фарид Ниязов. Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей УК Кыргызстана. Следующее судебное заседание должно состояться 27 апреля.
"Алмазбек Шаршенович отказывается от участия в продолжении процесса, имеет на это законное право. Он уже написал соответствующее заявление", - заявил С.Слесарев.
По словам адвоката, у экс-президента продолжаются проблемы со здоровьем, "постоянно скачет давление".
Напомним, спецслужбы Кыргызстана 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего главы государства с силовиками погиб один спецназовец, были ранены 136 человек.
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Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отказался от участия в процессе по делу о массовых беспорядках 7-8 августа 2019 года, сообщил РИА Новостиадвокат бывшего...
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