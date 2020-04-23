﻿ В первом квартале 2020 года возросло количество международных автомобильных грузовых перевозок. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В первом квартале 2020 года возросло количество международных автомобильных грузовых перевозок

23.04.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе деятельности Брестской таможни на 4% увеличилось количество грузовых транспортных средств, следующих через границу Евразийского экономического союза. При этом, если через пункты пропуска польского направления число грузовых автомобильных перевозок осталось на уровне прошлого года, то на украинском направлении на 37% (или на 9,4 тыс. транспортных средств) произошло их увеличение.

В первом квартале 2020 года возросло количество международных автомобильных грузовых перевозок

Для 58% въезжающих транспортных средств брестскими таможенниками устанавливалась процедура таможенного транзита, при которой местом доставки товаров являлись субъекты хозяйствования Российской Федерации, 25% – Республики Беларусь, в 17% – иных стран. Количество грузовых автомобилей, следующих в Россию, увеличилось на 6%.

В первые три месяца текущего года на 18% отмечается также увеличение выдаваемых разрешений на убытие с таможенной территории белорусских товаров. Количество оформленных деклараций на товары при помещении под процедуру экспорта из Республики Беларусь возросло на 14% или на 2800 партий товаров больше, чем в прошлом году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе деятельности Брестской таможни на 4% увеличилось количество грузовых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуси отказано в гречке, но ей хватит и своей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика