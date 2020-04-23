В первом квартале 2020 года возросло количество международных автомобильных грузовых перевозок

Источник материала: Виртуальный Брест

В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе деятельности Брестской таможни на 4% увеличилось количество грузовых транспортных средств, следующих через границу Евразийского экономического союза. При этом, если через пункты пропуска польского направления число грузовых автомобильных перевозок осталось на уровне прошлого года, то на украинском направлении на 37% (или на 9,4 тыс. транспортных средств) произошло их увеличение.





Для 58% въезжающих транспортных средств брестскими таможенниками устанавливалась процедура таможенного транзита, при которой местом доставки товаров являлись субъекты хозяйствования Российской Федерации, 25% – Республики Беларусь, в 17% – иных стран. Количество грузовых автомобилей, следующих в Россию, увеличилось на 6%.

В первые три месяца текущего года на 18% отмечается также увеличение выдаваемых разрешений на убытие с таможенной территории белорусских товаров. Количество оформленных деклараций на товары при помещении под процедуру экспорта из Республики Беларусь возросло на 14% или на 2800 партий товаров больше, чем в прошлом году.