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Состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Литвы

23.04.2020 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 апреля состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Литвы. Известно, что инициатором диалога выступила прибалтийская республика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Литвы

Александр Лукашенко и Науседа Гитанас общались достаточно долго. Все подробности мы сообщим позже. Известно, что президент Литвы 22 апреля заявил, что намерен пообщаться с лидерами всех стран, которые входят в инициативу ЕС «Восточное партнерство».

Люди в материале: Александр Лукашенко, Гитанас Науседа

 
 
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Новости Беларуси. 23 апреля состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Литвы. Известно, что инициатором диалога выступила прибалтийская республика,...
 
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