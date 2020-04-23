Около 5 тыс. кустарников высадят в Брестской крепости ко Дню Победы

Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" этой весной высадят около 5 тыс. новых кустарников, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор мемориала Григорий Бысюк.





"Можно сказать, работы близятся к завершению. Мы уже высадили кустарники вдоль аллеи, ведущей к главному монументу, и на площадке у Вечного огня. Территорию у скульптурной композиции "Жажда" украсили около 1 тыс. кустов роз. Сейчас озеленяется участок от главного входа к площади Церемониалов. Думаю, буквально два дня - и работы будут завершены", - рассказал Григорий Бысюк.

Средства на озеленение мемориала - около Br200 тыс. - выделило Министерство культуры. Конкурс на производство работ выиграл "Коммунальник" Брестского городского ЖКХ. Помимо роз территорию украсят вечнозеленые кустарники самшита, барбариса.

Параллельно на центральном острове крепости удаляют инвазивные деревья: лжеакации, американский клен. Вместо них и других старых деревьев будут высажены новые: рябина, липа, пирамидальный дуб. В частности, 25 апреля, во время республиканского субботника, такие работы запланированы в районе Восточного форта, где в июне предполагается открытие новой экспозиции обороны крепости.

Это первый этап реализации утвержденной в марте новой концепции озеленения мемориального комплекса, которая предусматривает реновацию объектов его внешнего благоустройства. За основу взяты предложения авторского коллектива Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук. Проектировщики рекомендуют выполнять озеленение по зональному принципу, исходя из функциональности территории. При этом колористическое решение должно иметь смысл. Наиболее подходящим будет использование кустарников и цветов красного и белого оттенков, в меньшей степени - желтого и голубого.





"Надеемся, работы будут продолжены. В планах у нас - обновление аллеи на площади у главного входа в мемориал "Звезда". Там растут туи, состояние и вид которых давно не соответствуют их предназначению. Нам важно знать мнение по этому поводу жителей Бреста - думаю, мы выйдем на обсуждение через местные СМИ. Хотелось бы также организовать капельный полив основных площадей газонов крепости. Есть и другие идеи по текущему и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства. Это работа не одного года", - отметил директор мемориала.