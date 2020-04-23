Почему хрустят суставы

Источник материала: Tut.by

Наклонились — что-то в спине хрустнуло, пошевелили пальцами на ногах — снова хрустнуло, встали со стула — … Ну понятно. Почему суставы могут издавать такие звуки? Это сигнал о тревоге или просто «шутки» от организма? На очередной « Простой вопрос » отвечает Андрей Бородич — врач травматолог-ортопед и мануальный терапевт «Центра спортивной реабилитации НЕО».

Андрей БородичТравматолог-ортопед и мануальный терапевт

Если есть хруст, то это уже проблема?

Не всегда. Врач успокаивает: нужно разделять так называемый хруст на болезненный и безболезненный. Когда хруст есть, но неприятных ощущений нет, это может быть вариантом нормы.

— Часто с такой проблемой сталкиваются люди с дисплазией суставов и соединительной ткани, то есть их недоразвитием. Обычно это бывает с тазобедренными суставами, реже — с коленными. Тогда «хрустеть» будут соответственные зоны, — поясняет ортопед.

По словам врача, такие особенности до определенного момента могут быть безболезненными — сильного повода для беспокойства здесь нет. И, кстати, вовсе не обязательно, что хруст связан непосредственно с суставом:

— Возможной причиной такого явления может быть околосуставный миофасциальный болевой синдром, фасциальные дисторсии, мышечный дисбаланс, проблемы со связками и сухожилиями после травм. Это тоже ведет к «хрустам». Наиболее частая локализация таких проблем — плечевой пояс, колени и голеностоп. Если поработать с мягкими тканями, «хруст» может уйти.

К какому врачу обратиться, если у меня хруст и даже немного болит?

Андрей Бородич объясняет: если говорить о государственной системе здравоохранения, то большого выбора у пациента не будет. Протоколы лечения предполагают, что изначально вам придется пойти к терапевту: считается, что с хрустом в суставах, артрозами и другими нетравматическими проблемами справится этот врач.



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Чаще всего терапевт лечит проблему симптоматически: снимает отек и воспаление таблетками, назначает курс физиопроцедур.

— Если лечение у терапевта не помогает, пациент отправляется к травматологу-ортопеду. Сразу к нам приходят в основном люди с патологиями после травм: если она была уже достаточно давно, но почему-то начала болеть сейчас. Это достаточно серьезные вещи, — подчеркивает врач. — Поток таких пациентов достаточно большой, поэтому неудивительно, что обследовать обычные «хрусты» у ортопедов нередко просто нет физической возможности.

Поэтому вначале стоит записаться к терапевту — может быть, на данном этапе этот специалист вам поможет. А высокая загруженность травматологов-ортопедов связана еще и с тем, что проблема хруста в суставах молодеет. Андрей Бородич в своей практике заметил: раньше с такой проблемой приходили пожилые люди, сегодня — много 30-летних и даже моложе.

Врач подчеркивает: чтобы определить этиологию хруста, нужна серьезная диагностика и только после этого — лечение. 15-минутного визита к врачу в поликлинике может оказаться мало для поиска причин хруста. Придется не раз и не два походить по специалистам и провести немало исследований.



Иллюстративный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если сразу уточнить диагноз не получается, врач назначит ряд лабораторных и инструментальных исследований. Среди них могут быть КТ, МРТ, различные анализы крови. Поставить диагноз очень важно, потому что сам по себе хруст в суставах им не является.

Какие диагнозы в будущем вероятны, если у меня хрустят суставы?

Самый частый диагноз, который выставляется поликлиниками (в том числе терапевтами), — это артроз. Только сейчас, как замечает врач, уже говорят не «артроз», а «остеоартрит»:

— По новой классификации так. Раньше считалось, что артроз — это уже разрушение сустава, а сейчас считается, что это воспаление, которое приводит к разрушению впоследствии, — поясняет врач. — Поэтому перешли на название «остеоартит». Таких пациентов очень много, и это — самая частая причина «хруста».

Остеоартрит опасен тем, что может прогрессировать: у заболевания четыре стадии. На начальной, как правило, мало кто приходит на консультацию к врачу:

— Сейчас у всех дома есть обезболивающие и противовоспалительные таблетки. Люди принимают их, суставы немного перестают болеть, — обрисовывает ситуацию ортопед. — Дальше оказывается, что работы очень много и прийти к врачу нет времени. Это приводит к тому, что степень увеличивается: вторая, третья… Уже когда появляется скованность в движениях и ежедневные боли, люди доходят до приема.

Можно ли предотвратить появление хруста? Или притормозить его развитие?

Ортопед уверен: главной причиной всех наших проблем с суставами является гиподинамия. Говоря простым языком: мы слишком мало двигаемся, слишком много сидим за компьютером и проводим жизнь в режиме «дом-работа».

— Многие люди проходят в день от силы километр-полтора. Но питание хряща сустава происходит диффузно, то есть во время движения. Когда мы сидим, лежим и даже стоим длительный период, питание суставного хряща не происходит. Именно для суставов выражение «движение — жизнь» работает стопроцентно, — подсказывает врач. — Чтобы отодвинуть появление «хруста», нужно больше заниматься физкультурой ежедневно.



Фото: Anupam Mahapatra, unsplash.com

Андрей Бородич делает особый акцент на слове «ежедневно». На своем опыте врач понял: многие пациенты вроде бы сначала пугаются, что у них что-то болит, и прислушиваются к советам. А потом боли отступают, становится легче — и люди возвращаются к сидячему образу жизни до следующего обострения.

— Но занятия должны быть систематическими! — предупреждает ортопед. — Я считаю, что врачам надо людей не просто лечить, но и обучать. Здесь важно не просто назначить таблетки, но и выполнять ряд упражнений, то есть подходить комплексно — в том числе можно подключить и мануальную терапию.

По питанию особых рекомендаций касательно поддержания здоровья суставов нет. Однако есть хондропротекторы — это препараты, направленные на укрепление хрящей. Их принимают длительно (три месяца через три — два раза в год). Врач говорит, что добавлять их в рацион можно, на суставах это скажется благоприятно, но ждать колоссального эффекта не стоит. Тем более если вы продолжаете вести сидячий образ жизни.

— Я всегда говорю: лучше заниматься профилактикой, чем лечением. Не запускайте свое здоровье. Часто, если что-то «похрустывает» и побаливает, люди недооценивают проблему ввиду ритма жизни, — констатирует ортопед. — Мы не можем себе позволить сходить лишний раз к специалисту и получить консультацию. Но самое главное — заинтересованность пациента. Не отдавайте все на откуп врачам: наша заслуга в лечении только 20−30%. В остальном человек должен сам придерживаться рекомендаций и брать ответственность за свое здоровье на себя.