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"Реал" летом может продать Модрича и Марсело

23.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мадридский "Реал" готов расстаться с рядом звездных футболистов в связи с загруженностью состава, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sport.es.




По данным источника, "королевский клуб" готов расстаться с Лукой Модричем, который проигрывает конкуренцию Федерико Вальверде. У игрока остался один год контракта, и мадридский клуб не прочь выставить его на трансфер, чтобы заработать. Марсело, в свою очередь, не справляется с конкуренцией с Ферланом Менди.

После 27 туров чемпионата Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков. От лидирующей "Барселоны" команда отстает на два очка.

Марсело защищает цвета "Реала" с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя результативными передачами.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В этом сезоне 34-летний хорват провел в составе "сливочных" 22 матча в чемпионате Испании, стал автором трех забитых мячей и сделал пять результативных передач.
 
 
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Мадридский "Реал" готов расстаться с рядом звездных футболистов в связи с загруженностью состава, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sport.es.
 
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