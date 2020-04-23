"Реал" летом может продать Модрича и Марсело













По данным источника, "королевский клуб" готов расстаться с Лукой Модричем, который проигрывает конкуренцию Федерико Вальверде. У игрока остался один год контракта, и мадридский клуб не прочь выставить его на трансфер, чтобы заработать. Марсело, в свою очередь, не справляется с конкуренцией с Ферланом Менди.





После 27 туров чемпионата Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков. От лидирующей "Барселоны" команда отстает на два очка.





Марсело защищает цвета "Реала" с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя результативными передачами.





Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В этом сезоне 34-летний хорват провел в составе "сливочных" 22 матча в чемпионате Испании, стал автором трех забитых мячей и сделал пять результативных передач.