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В Минске грузовик зацепил легковушку и протащил ее перед собой несколько метров
Источник материала: Tut.by
Грузовик при перестроении зацепил легковой автомобиль и протащил его через перекресток. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.
Как
В результате ДТП никто не пострадал. Водителя грузовика инспекторы оштрафовали по ч. 7 ст. 18.14 КоАП Беларуси (Нарушение правил маневрирования).
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В результате ДТП никто не пострадал. Водителя грузовика инспекторы оштрафовали по ч. 7 ст. 18.14 КоАП Беларуси (Нарушение правил маневрирования).
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