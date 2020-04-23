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В Минске грузовик зацепил легковушку и протащил ее перед собой несколько метров

23.04.2020 10:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грузовик при перестроении зацепил легковой автомобиль и протащил его через перекресток. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

Как сообщили в ГАИ Минска, авария произошла 22 апреля, около 22.10. Водитель грузовика Volvo ехал по улице Ванеева со стороны 2-го Велосипедного переулка в направлении Партизанского проспекта в третьей полосе. При перестроении он не уступил дорогу Mazda, которая ехала во второй полосе, и столкнулся с ней, протащив перед собой несколько метров.

В результате ДТП никто не пострадал. Водителя грузовика инспекторы оштрафовали по ч. 7 ст. 18.14 КоАП Беларуси (Нарушение правил маневрирования).

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП никто не пострадал. Водителя грузовика инспекторы оштрафовали по ч. 7 ст. 18.14 КоАП Беларуси (Нарушение правил маневрирования).
 
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