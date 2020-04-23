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Почему нужно быть осторожными с бытовой химией - поясняют специалисты из США

23.04.2020 11:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центры по контролю и профилактике заболеваний США или CDC подготовили отчет, почему не нужно усердствовать с дезинфицирующими веществами в быту. Приводим выдержки оттуда.


Фото: Crystal de Passillé-Chabot / Unsplash

Прежде всего, CDC рекомендует с большими предосторожностями дезинфицировать свой дом. Центр отмечает, что за январь-март в токсикологические центры поступило 45 550 вызовов, связанных с чистящими (28158) и дезинфицирующими средствами (17392), что на 20,4% и 16,4% больше, чем было с января по март 2019 года и с января по март 2018 года соответственно.

Причем количество обращений резко выросло в начале марте. Обращавшиеся — из разных возрастных групп, но больше всего инцидентов происходит с детьми младше пяти лет (независимо от года это примерно 39,9−47,3%).

Анализ звонков показал, что чаще всего люди жаловались на отбеливатели (1949; 62,1%). Среди дезинфицирующих средств были вещества без спирта (1684; 36,7%) и дезинфицирующие средства для рук (1 684; 36,7%). Чаще всего люди вдыхали пары.

В качестве примера приводится два случая. В первом женщина услышала в новостях, что надо мыть все недавно купленные продукты. Так что она наполнила раковину смесью из десятипроцентного раствора отбеливателя, уксуса и горячей воды и намочила покупки. В итоге в воздух попали пары хлора, из-за чего у нее начались проблемы с дыханием, кашель и одышка. Женщина позвонила в скорую, где ей оказали помощь.

Другой случай — дошкольница была найдена без сознания на полу в доме, а на кухонном столе стояла открытая бутылка дезинфицирующего средства для рук на основе этанола. Родные сказали, что девочка упала и ударилась головой. Ее рвало, пока ее везли в больницу, и она плохо реагировала на внешние раздражители. Оказалось, что уровень алкоголя у нее в крови был повышен до 273 мг / дл. После 48 часов в больнице ребенка вернули домой.

Так что CDC просит соблюдать меру, не смешивать несколько химических продуктов вместе, защищать глаза и кожу при работе с бытовой химией и хранить такие вещества в недоступном для детей месте.

 
 
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CDC просит соблюдать меру, не смешивать несколько химических продуктов вместе, защищать глаза и кожу при работе с бытовой химией и хранить такие вещества в...
 
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